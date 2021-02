Una giovane insegnante di 31 anni è morto domenica dopo essere stata colpita da alcuni massi durante un’escursione in un parco nazionale.

Un’insegnante di 31 anni è morta durante un’escursione nel Barron Gorge National Park nel Queensland, in Australia. La giovane donna, come riferito dagli inquirenti, sarebbe stata colpita da alcuni massi che si sarebbero staccati. Sul posto sono arrivate le squadre di soccorso che, dopo circa un’ora, hanno individuato la 31enne e l’hanno trasportata in ospedale, dove è stata dichiarata morta. Sulla vicenda stanno indagando le autorità australiane.

Australia, giovane insegnante muore durante escursione: aveva ricevuto da tre giorni un nuovo incarico

Dramma in Australia, dove una giovane donna è morta durante un’escursione. È accaduto nel Barron Gorge National Park nel Queensland, domenica 31 gennaio. Stando a quanto riporta la redazione del Daily Mail, la vittima, Emily Hutchinson, insegnante 31enne in una scuola statale di Port Douglas, sarebbe stata raggiunta da alcuni massi in fondo ad una cascata che l’hanno colpita alla testa.

Lanciato l’allarme, sul luogo della tragedia sono arrivate le squadre di emergenza che hanno avviato le ricerche per rintracciare la donna. I soccorritori, dopo circa un’ora, hanno rinvenuto la 31enne esanime e, dopo vari tentativi di rianimazione, l’hanno trasportata presso il Cairns Base Hospital, dove i medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso per i gravi traumi riportati nell’incidente.

La polizia australiana, giunta presso il parco nazionale partecipando alle ricerche, sta indagando per chiarire quanto accaduto.

La morte dell’insegnante, che aveva ricevuto da soli tre giorni l’incarico a Port Douglas, ha sconvolto partenti, amici e colleghi che si sono stretti al dolore della famiglia. Gli amici hanno descritto la vittima come una donna bellissima e piena di vita.

Tra i tanti messaggi di cordoglio su Facebook anche quello dell’associazione dei genitori della scuola che ha scritto in un post: “Un inizio d’anno tragico per la nostra scuola che piange la scomparsa della nostra nuovissima, ma già molto amata, insegnante Emily Hutchinson. Esprimere le nostre più sincere condoglianze al suo compagno e alla sua famiglia in questo momento terribile“.

A sombre start to the year for our school with the tragic passing over the weekend of our newest, but already much… Pubblicato da Port Douglas State School P&C Assoc. su Domenica 31 gennaio 2021

Il post si chiude con l’associazione che descrive la 31enne come un’insegnante giovane e adorabile in grado di stabilire subito un legame con i suoi studenti nei pochi giorni in cui ha insegnato loro durante la scorsa settimana.