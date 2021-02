La bella conduttrice Barbara Pedrotti condivide una sua foto dove appare bellissima con una felpa blu, le risalta gli occhi

Barbara Pedrotti bellissima con una felpa blu, il primo piano si sofferma su l’occhio di un intenso blu magnetico. Nella didascalia scrive:”Noi Puffi siam così, noi siamo Puffi blu, puffiamo su per giù due mele, poco più. Momento stupidità gentilmente offerto dalla sottoscritta. Ps: ma a proposito di cartoni animati qual’è stato il vostro preferito?”.

Sicuramente con la felpa sembra una puffa e ha voluto ironizzare sulla questione. C’è chi risponde che la letta canticchiando la didascalia. I puffi sono certo stati uno dei cartoni più amati dalle scorse generazioni.

Barbara Pedrotti condivide un ricordo del 2016 del Giro e sorprende tutti

La conduttrice ha ricordato il Giro che ha seguito nel maggio 2016, faceva l’inviata per una televisione francese BeIN Sports France. Spiega che in auricolare aveva i colleghi che le giravano le domande da fare allo “Squalo”. Nella didascalia racconta della sua esperienza trascorsa:“Un’esperienza tosta perché lavoravo in quattro lingue ma super entusiasmante”. La conduttrice aggiunge poi che le mancano molto le corse.

Da questo post si capisce il talento e la determinazione della Pedrotti. Conosce ben 4 lingue alla perfezione, e riesce a parlare in ottimo modo. Davvero impressionante. Oltre che ad aver la passione per le lingue, la Pedrotti ha la passione per l’allenamento. Si allena di continuo per tenersi in forma. In un post su Instagram è apparsa sul tetto di un palazzo mentre fa degli esercizi per i glutei in bilico su un muretto, che paura.