Bassetti, minacce di morte dai no-vax: disposta la scorta

Dopo l’ospitata a Non è l’Arena, l’infettivologo Bassetti è stato vittima di minacce di morte: disposta la scorta

L’infettivologo genovese ha dichiarato sui social questa mattina di aver ricevuto minacce e insulti dai no-vax. Sarebbe accaduto in conseguenza alla sua ospitata a Non è l’Arena, nel quale si è tenuto un dibattito sull’importanza e la funzionalità dei vaccini.

Argomento di discussione nei programmi di attualità, il vaccino rappresenta lo strumento definitivo per sconfiggere la pandemia e crea motivo di scontro tra coloro che ne sottolineano l’essenzialità, come Bassetti, e altri che lo contestano.

Quello che doveva essere un intervento di informazione si è trasformato in minacce e paura per l’infettivologo, tanto da far scattare un sistema di protezione nei suoi confronti.

Le minacce e la protezione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Prof. Matteo Bassetti (@matteo.bassetti_official)

Il post di Matteo Bassetti è categorico nei confronti dei colpevoli: “Ogni singolo messaggio è stato inviato alla Polizia Postale e alla Digos per le indagini del caso. I responsabili saranno perseguiti a norma di legge“.

L’infettivologo spiega come nelle ultime 48 ore decorse dalle sue dichiarazioni nel programma di Massimo Giletti, si siano susseguite una serie di minacce contro la sua persona e la sua vita. Già il mese scorso il direttore di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova si era trovato a sporgere denuncia per diffamazione e minacce aggravate.

La Prefettura ha disposto “la vigilanza dinamica“, una sorta di scorta, che consisterebbe in una protezione in funzione nei posti più frequentati dall’infettivologo, quindi con particolare attenzione all’abitazione e il reparto di malattie infettive al San Martino.

Il primario si è poi espresso sui colleghi in ambito medico che promuovono idee antiscientifiche sull’argomento vaccino e che avrebbero indotto come risultato a quanto accaduto contro di lui, aggiungendo che meriterebbero dei provvedimenti da parte delle Istituzioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanni Toti (@giovatoti)

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha espresso solidarietà a Bassetti con un messaggio sui social “Un comportamento inaccettabile che fa sempre male, ma stupisce ancor di più quando rivolto a chi da mesi ci sta aiutando nella lotta contro il virus“.