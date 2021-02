Beautiful, anticipazioni 3 febbraio: alla casa sulla scogliera, Ridge e Steffy si chiedono dove sia finito Thomas.

Dopo la caduta di Thomas, Hope è sotto shock. Da quando ha scoperto che la vasca era piena di acido solforico, la ragazza non riesce proprio a darsi pace. Brooke, che la vede sconvolta, le chiede cosa sia successo, ma lei non riesce a parlare. Nel frattempo, alla casa sulla scogliera, Ridge spinge ancora Steffy a perdonare Thomas per averle mentito sulla vera identità di Phoebe/Beth. La giovane Forrester lo prega di non forzarla, ma ammette di parteggiare comunque per Thomas nell’assurda guerra per la custodia di Douglas.

Beautiful, anticipazioni 3 febbraio: Steffy esprime i suoi dubbi

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Hope rivelerà tutto a Brooke. Dopo un attimo di esitazione, la ragazza farà allontanare Douglas per poi scoppiare in un pianto disperato. È stata lei ad uccidere Thomas, anche se le dinamiche del tragico incidente non le sono ancora chiare. Brooke, da parte sua, non saprà come reagire e cercherà di consolarla e di farla parlare.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Ridge parlerà a Steffy del suo rapporto con Brooke. Secondo lo stilista ci sono buone opportunità che il suo matrimonio si salvi, ma prima di tutto deve pensare a suo figlio. I due si chiederanno poi dove è Thomas, che non risponde più al telefono da ore. Di lui non sembra essere rimasta alcuna traccia.