Benedetta Fatto in casa, compilation di muffin: 5 VIDEO ricette facili e veloci

Questa volta Benedetta Rossi non ci dà solo una ricetta ma ben cinque per sbizzarrirci con dei muffin facili e buonissimi da poter replicare a casa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Rossi (@fattoincasadabenedetta)

Spesso capita di avere poco tempo per realizzare qualcosa di davvero gustoso da preparare però in poco tempo, ci viene in soccorso ancora una volta la food blogger Benedetta Rossi che ci suggerisce cinque ricette facilissime per preparare dei muffin a casa. Pochi passaggi, ingredienti molto simili e solo un briciolo di voglia di mettersi ai fornelli per realizzare una ricetta dolce da leccarsi i baffi.

Questi muffin sono perfetti anche da preparare in anticipo per un buffet, magari per la festa di compleanno di un bambino o per un party tra adulti che però amano le cose dolci. Questi muffin sono facili e veloci da preparare, serviranno infatti meno di 30 minuti per gustare questi dolcetti al doppio cioccolato a cui nessuno riesce a resistere.

Vediamo insieme ingredienti e procedimento di questa che la stessa Benedetta definisce “compilation” di muffin.

LEGGI ANCHE -> 5 idee alternative per condire gli gnocchi: come preparare il pranzo in poche semplici mosse

Compilation di muffin, ingredienti e procedimento dell’ultima ricetta di Benedetta Rossi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Rossi (@fattoincasadabenedetta)

LEGGI ANCHE -> Torta Sacher, com’è nato il dolce austriaco più amato al mondo

MUFFIN AL PISTACCHIO CON NUTELLA

2 uova

zucchero 100 g

100 ml di olio di semi di girasole

latte 100v ml

200 g di farina

1/2 bustina di lievito per dolci (8g)

50 g di farina di pistacchi

Nutella

Granella di pistacchio per decorare

YOGURT E MELE

2 uova

120 gr di zucchero

40 gr di olio di semi di girasole

50 gr di latte

125 gr di Yogurt bianco

1 fialetta di Aroma Vaniglia

270 gr di farina

Mezza bustina (8g) di Lievito per dolci

2 mele

Zucchero al Velo

YOGURT E CIOCCOLATO

2 uova

110 g di zucchero

50 ml di olio di girasole

50 ml di latte

125 g di Yogurt bianco dolce

250 g di farina

1/2 bustina di lievito per dolci 8g

60 g di gocce di cioccolato

SOFFICI AL LIMONE

2 uova

120 g di zucchero

50 ml succo di limone (1 limone)

Scorza di mezzo limone.

40 g amido di mais

150 g farina

60 g olio di semi di girasole

1/2 bustina di lievito

CIOCCOLATO CHE PASSIONE

3 uova

180 gr di zucchero

150 ml di latte

150 gr di burro

300 gr di farina

60 gr di cacao amaro

80 gr di gocce di cioccolato

1 bustina (16 gr) di lievito per dolci

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Rossi (@fattoincasadabenedetta)

Per tutti i muffin servirà inserirli nel forno a 170° per 20/25 minuti oppure in forno statico, preriscaldato a 180° per 20/25 minuti. Una sprizzata di zucchero a velo e il gioco è fatto!