Bianca Atzei, fuori la lingua mostra tutta la sua pazzia e bellezza -FOTO

Bianca Atzei riserva una bella sorpresa a tutti i suoi fan. Lo scatto simpatico e piano di patos infiamma il web, tutti pazzi per lei

Bianca Atzei lancia su Instagram un messaggio che ai fan non è affatto sfuggito. Un lungo post per parlare di qualcosa di nuovo e importante. Una notizia che tutti forse stavano aspettando? Certamente. Del resto in questi anni lei è sempre stata al centro del gossip, più che della musica, per via dei suoi amori.

Prima la bella relazione con il pilota Max Biaggi, la bellissima esibizione a Sanremo tutta dedicata a lui, poi l’incidente, e l’addio struggente tra i due. Molto tempo di silenzio, poi il suo ritorno all’Isola dei Famosi, il bel rapporto con Francesco Monte e Jonathan. Non sono mancati gli avvistamenti dei paparazzi con il figlio di Barbara D’Urso fino alla sua più recente relazione con la iena Stefano Corti.

Insomma Bianca c’è sempre stata ma non per quello che forse avrebbe voluto e ora è giunto il momento di ritornare alle origini, alla musica.

Bianca Atzei, è tempo di tornare: bella e sensuale

Bianca Atzei ritorna, più bella e friccicarella che mai, con la sua musica. Il lungo post nella quale la vediamo sorridente, con l’occhiolino, la linguaccia e il gesto di vittoria, parla da solo. La cantante è pronta a farci sentire il suo nuovo e ultimo lavoro.

Sarà per lei il secondo album, dopo l’unico e solo pubblicato nel 2015 con la sua partecipazione a Sanremo. “Era da tempo che aspettavo questo momento, il mio ritorno – scrive Bianca a corredo della sua foto – È un po’ come rinascere ed essere una versione di me sempre diversa e nuova”.

Poi un ringraziamento ai suoi fan che per lei ci sono sempre stati e l’hanno sempre sostenuta. “Adesso tocca a me ricambiare tutto l’affetto e il supporto che mi avete sempre dato – conclude – Sono tornata. Domani sarà tutto vero”.

Oggi è il grande giorno e dunque non ci aspetta che ascoltare nuovamente la sua magica voce.