Bollettino del 2 febbraio: i numeri dell’epidemia in Italia

Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi, martedì 2 febbraio, comunicherà i numeri dell’epidemia da coronavirus in Italia tramite bollettino.

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di lunedì 1 febbraio

Aggiornato nella giornata di ieri lo stato dell’epidemia da Coronavirus in Italia. Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, i casi di contagio complessivi erano saliti a 2.560.957. Proseguiva il calo dei soggetti attualmente positivi che risultavano essere 447.589. Salgivano, invece, i pazienti ricoverati in terapia intensiva che ammontavano in totale a 2.252. Il numero dei guariti saliva a 2.024.523. Si aggravava ancora il bilancio delle vittime che portavano il totale a 88.845.

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di domenica 31 gennaio

Il Ministero della Salute nella giornata di domenica ha aggiornato lo stato relativo all’epidemia da Coronavirus in Italia. Stando alla tabella sanitaria, il numero dei casi di contagio dall’inizio dell’emergenza era salito a 2.553.032. In calo i soggetti attualmente positivi che ammontavano a 453.968, così come i ricoveri in terapia intensiva che risultavano essere 2.215. I guariti erano 2.010.548. Il bilancio delle vittime saliva a 88.516.

La Regione Emilia Romagna, si leggeva nelle note, eliminava 3 casi positivi a test antigenico, ma non confermati da tampone molecolare.

Coronavirus, piano vaccini: al via le prenotazioni per gli over 80

La fase 2 delle vaccinazioni è ormai alle porte. In data odierna, infatti, si terrà il vertice con le Regioni per discutere delle somministrazioni e soprattutto per apportare le giuste modifiche al piano a seguito dei ritardi nelle consegne da parte delle case produttrici. Una notizia piombata sull’Italia e le altre Nazioni UE a cui si somma una nuova indicazione giunta dalla AstraZeneca ossia che il suo vaccino sarebbe consigliato somministrarlo a tutti i soggetti al di sotto dei 55 anni.

L’obbiettivo di giungere alla tanto anelata immunità di gregge, dunque, sembra sempre più lontano. L’anno 2021 che avrebbe dovuto essere quello della svolta, probabilmente sarà di nuova attesa. Tuttavia bisogna sottolineare come già due milioni di Italiani abbiano ricevuto il vaccino e questa è di certo un’ottima notizia a cui ora si aggiungerà la nuova fase di somministrazione per gli 80enni.

Coronavirus, l’Europol avverte l’UE: “Attenzione ai certificati contraffatti”

L’Europol nella giornata di ieri avrebbe inviato un messaggio allarmante. Gli Stati Membri dell’Unione sono stati avvertiti di un presunto mercato riguardante falsi certificati negativi al test molecolare SARS-CoV-2. Pare, infatti, che nell’aeroporto parigino Charles de Gaulle sarebbe stato individuato un vero e proprio centro di produzione illegali di tali documenti fraudolenti. Ed ancora, nel Regno Unito alcuni soggetti sarebbero stati arrestati poiché sorpresi a falsificare i certificati. L’Europol avrebbe anche scoperto che la frode agirebbe anche on-line.

Covid-19, ultras e manifestanti tra coltelli e bengala: quasi 500 arresti

Numerose le proteste scoppiate nel cuore dell’Europa a seguito delle stringenti misure anti-Covid assunte da alcuni Governi. Paesi Bassi, Belgio ed Austria sarebbero nell’occhio del ciclone. All’interno delle piazze poco pacifiche manifestazioni si sarebbero registrate.

Stando a quanto riferiscono i media locali migliaia i cittadini scesi a protestare. Una situazione di tensione, dunque, che si somma ad un quadro, quello epidemiologico, già molto complesso. Tra i soggetti numerosi ultras. La Polizia pare abbia eseguito quasi 500 arresti e sequestrato diverse armi, nonché petardi e bengala.

Tra le capitali coinvolte anche Budapest e Vienna dove l’insofferenza della popolazione avrebbe portato a gravi sommosse.