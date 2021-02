Quest’anno il Carnevale di Venezia è realizzato virtualmente. L’emergenza sanitaria blocca la kermesse di eventi.

Anche quest’anno la pandemia segna il Carnevale di Venezia. Lo scorso anno la kermesse di eventi è stata interrotta sul finale dall’emergenza sanitaria sottraendo al Carnevale l’incoronazione della Maria dell’anno e il festeggiamento del martedì grasso. Dopo il volo dell’Aquila il Carnevale si era spento.

Quest’anno la macchina organizzativa si riaccende ma per un numero ridotto di giorni. Inoltre si sposta dalla suggestiva scenografica lagunare al digitale.

L’edizione 2021 si terrà totalmente in streaming. Niente sfilate, cortei, maschere e processioni. Piazza San Marco dà il suo addio all’usale bagno di folla intenta ogni anno ad ammirare la discesa dal campanile della Basilica del volo dell’Angelo e dell’Aquila.

Tuttavia Venezia non rinuncia ai festeggiamenti. In calendario una serie di appuntamenti che si terranno nella sale del Palazzo Ca’ Vendramin Calergi, sede del Casinò. Dal 6 al 7 e dall’11 al 16 febbraio, dalle 17,00, sui canali social ufficiali del Carnevale e su Televenezia saranno trasmessi gli eventi in diretta. Verranno create delle vere e proprie Stanze Virtuali dove i visitatori potranno intrattenersi prendo parte al Carnevale più famoso al mondo..

Carnevale 2021: la sfilata sulla neve firmata Antonia Sautter

Gli incontri in programma per questa inusuale edizione, saranno dedicati alla storia del Carnevale, alle sue tradizioni e curiosità.

Inoltre i festeggiamenti si sposteranno anche ad alta quota nell’ambito dei Campionati mondiali di Sci Alpino previsti a Conca d’Ampezza dall’8 al 21 febbraio. Per la cerimonia di apertura della gara si terrà una sorta di Carnevale veneziano interpretato dalla stilista Antonia Sautter, conosciuta in tutto il mondo per “Il ballo del doge”. L’evento si terrà il 7 febbraio e sarà visibile su Rai2. Sarà una parata in cui sfileranno gli abiti firmati dalla stilista veneziana.

Intanto i lavoratori del Teatro veneziano La Fenice hanno avviato una petizione online per richiedere al Ministro Dario Franceschini di poter prendere parte allo streaming del Carnevale con le loro esibizioni. La richiesta è stata avanzata in quanto questa partecipazione potrebbe rappresentare un rilancio della cultura veneziana permettono ai lavoratori del tetro di continuare l’attività online. per ora unica alternativa possibile.

Gli artigiani veneziani invece protesta per l’impossibilità di festeggiare in città e si stanno organizzando con un evento simbolico.

Dal titolo “Il Carnevale dei veneziani“, l’iniziativa coinvolge costumisti e mascherieri. Quest’ultimi apriranno le loro botteghe ai veneziani con scontistiche su costumi di base. Previsto anche un contest fotografico online e un flash mob organizzato nel rispetto del distanziamento sociale il 7 febbraio in Piazza San Marco.