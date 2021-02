Carolyn Smith sbotta sui social, non ce la fa più: ennesima disavventura

Carolyn Smith arrabbiata e confusa, dalla Stazione Termini il video denuncia di quello che le è successo, senza parole

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolyn Smith (@carolynsmith5)

Le disavventure per Carolyn Smith sembrano non volerla proprio abbandonare. La coreografa e giurata di Ballando con le Stelle ha raccontato su Instagram l’ultimo episodio che le è successo.

Come sempre lei è molto schietta e diretta e racconta molti fatti della sua vita ai suoi fan. Tutti sappiamo che ha dovuto affrontare una lunga battaglia contro il tumore. Malattia passata ma non del tutto. È solo di qualche giorno fa, infatti, il suo annuncio in cui ha spiegato che il cancro è passato ma i medici le hanno detto che ci sono ancora delle cellule da tenere sotto controllo e quindi dovrà sostenere degli altri esami.

Una felicità a metà in quanto la ballerina sperava di poter dire la parola fine una volta per sempre e invece non è ancora il momento per lei. E proprio per questo stato di salute lei è tra quelle persone ritenute “fragili” che in questo difficile periodo deve prestare ancora più attenzione. Ma nel suo viaggio a Roma qualcosa è andato storto.

Carolyn Smith arrabbiata e confusa: “Che ca**o devo fare!?”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolyn Smith (@carolynsmith5)

Sbotta sui social Carolyn Smith raccontando quello che e è successo alla Stazione Termini di Roma. Un po’ confusa ma anche molto arrabbiata ha spiegato la sua ennesima disavventura.

“Scusate per la mia francese…. ma sono estremamente confusa!!!! Io tengo alle regole. Sono terrorizzata a stare vicino alla gente e ho appena finito il chemio” scrive a corredo del suo video nel quale racconta come un uomo in fila per prendere il treno le sia stato troppo attaccato.

Lei lo ha fatto presente chiedendo di allontanarsi e di mantenere le distanze, anche un po’ seccata proprio perché le regole parlano chiaro e lei deve proteggersi. Ma “il poliziotto/guardie dici a me che devo stare calma” tuona la giurata di Ballando con le Stelle. “Cos’ho perso!? Non dico altro..” conclude il suo post dicendo nel video di sentirsi davvero spaesata: “che ca**o devo fare?!” si chiede.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolyn Smith (@carolynsmith5)

E tutti i follower non solo la sostengono dandole ragione ma c’ anche chi racconta episodi simili che sono accaduti.