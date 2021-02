Caterina Balivo, la gonna cortissima e tutto al vento: pazzesca-FOTO

La Balivo bellissima sul tetto di un palazzo a Roma, minigonna leopardata calze e stivali sexy, che spettacolo la conduttrice

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Caterina Balivo appare sul tetto di un palazzo a Roma e alla spalle ha una Basilica magnifica, quella di Santa maria in Montesanto, anche nota come Chiesa degli Artisti. La conduttrice appare con una minigonna leopardata e calze nere molto sexy. Sopra indossa un golfino divertente con scritto “la milanese”. Ringrazia che siamo tornati finalmente tutti in zona gialla. E chiede ai suoi follower cosa hanno fatto in occasione della libertà riguadagnata.

Caterina Balivo e la scelta d’amore verso suo marito

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

La Balivo è stata ospite a Domenica In da Mara Venier due giorni fa. La conduttrice ha spiegato a Mara perché è mancata un’anno dalla televisione, in pratica da quando è iniziato il coronavirus. La Balivo spiega che la sua è stata una scelta d’amore nei confronti del marito e dei figli. A causa del suo lavoro e dell’emergenza covid sarebbe dovuta rimanere fuori casa per 10 mesi. Perché non poteva mettere a rischio la vita di suo marito che appartiene alla categoria più in pericolo per il covid.

Ma la conduttrice dice “come si fa a stare separati 10 mesi e abbandonare i bambini anche?”. Non era fattibile fa intendere la conduttrice e nemmeno avrebbe voluto. Confessa che il marito invece non voleva che mollasse il lavoro, evidentemente perché sa quanto ci tenesse la moglie. Tuttavia in un periodo così delicato la cosa migliore era prendersi una pausa sperando in tempi migliori.