Chiara Biasi, al costume manca un pezzo… Curve pericolose: che bomba! FOTO

Chiara Biasi infiamma il web con uno scatto capace di fermare il cuore dei suoi tantissimi fan, davanti ad immagini del genere l’infarto è dietro l’angolo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi)

Chiara Biasi attraverso le foto che pubblica sul suo profilo Instagram compie ogni giorno un vero attentato alla salute dei suoi follower. Non tutti possono infatti avere il sangue freddo necessario per restare calmi di fronte alla bellezza che madre natura ha donato all’influencer nata a Pordenone. La sexy Chiara si è lasciata ritrarre mentre è distesa su candide lenzuola ed indossa un costume che lascia poco spazio all’immaginazione. Il suo bikini dalla fantasia hawaiana le avvolge perfettamente le forme generose. A mettere in pericolo le coronarie dei fan è però un malizioso taglio sul pezzo superiore che rappresenta una vera finestra sul paradiso rappresentato dal décolleté. Nella foto Chiara regge in una mano una macchina fotocamera decisamente vintage posizionata in modo da coprirle un occhio come se stesse guardando nell’obiettivo. Il resto però si vede perfettamente per fortuna: sguardo seducente e bocca appena dischiusa completano un’immagine che entrerà nei sogni proibiti di tanti.

LEGGI ANCHE -> Elisa Isoardi al naturale, la FOTO è un inno alla bellezza

La vita privata di Chiara Biasi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi)

LEGGI ANCHE -> Jolanda De Rienzo, selfie bollente e décolleté in primo piano – FOTO

Chiara Biasi è una delle influencer più amate e seguite d’Italia. La sua vita rappresenta perfettamente il percorso di una donna capace di costruire da sola il suo successo. Importantissimo è stato l’incontro con Chiara Ferragni che ha evidentemente fiutato immediatamente le sue reali possibilità e le ha consigliato di aprire un blog di moda. Da qui è iniziato il suo percorso di influencer sempre più richiesta dai migliori marchi. La vita di Chiara però non è stata solo rose e fiori. All’età di appena 20 anni ha dovuto infatti confrontarsi con un’ischemia che le ha fatto rivalutare però le vere priorità della vita.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi)

In amore Chiara Biasi ha sempre avuto la fortuna di circondarsi di bellissimi ragazzi come i calciatori Oscar Branzani e Simone Zaza o il modello Adrian Cardoso.