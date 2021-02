Clizia Incorvaia l’intimo in pizzo è trasparente, social in tilt – FOTO

Clizia Incorvaia bomba sexy per il suo Paolino. Solo intimo e niente più addosso e uno sguardo da cerbiatta che ti fulmina

Anno nuovo vita nuova per Clizia Incorvaia. La bella ex gieffina andrà a vivere insieme al suo grande amore, Paolo Ciavarro. I due si apprestano così ad una seconda convivenza, la prima “forzata” nella casa del Grane Fratello Vip lo scorso anno dove è sbocciato il loro amore e la seconda invece per scelta.

Gli sono bastiti 48 giorni per conoscersi e piacersi. Lei eliminata, da fuori lo ha aspettato e da quando si sono ricongiunti non si sono più lasciati e ora il grande passo. “Ho capito che c’era davvero qualcosa di speciale che ci univa, due anime predestinate ad incontrarsi” aveva detto l’ex di Francesco Sarcina questa estate a Vanity Fair.

E nonostante la differenza di età, perché li separano ben 11 anni, loro due sono innamorati come due ragazzini e l’isolamento da lockdown non ha fatto altro che rafforzare il loro amore. Non sappiamo molto della nuova casa, se non che sia nella Capitale. I due piccioncini si sono mostrati con gli scatoloni alle spalle e il loro nuovo nido d’amore.

Clizia Incorvaia, lo scatto sexy per il suo Paolino

E Clizia Incorvaia dedica al suo amore una foto molto molto sexy. È inutile negare che lo scatto è tutto per il suo Paolo Ciavarro. La didascalia non mente: “Se so cos’è l’amore, è grazie a te ❤️”. Impossibile confondere.

Uno scatto molto bello ma che manda in tilt i social. La gieffina è in intimo di pizzo e trasparente. Un mix di vedo non vedo e di ricami che attirano l’attenzione. Un completo un po’ diverso dal solito, con un reggiseno che sembra un corpetto e uno slip a vita alta.

Nulla più addosso, seduta su una sedia fucsia e le gambe incrociate. Sguardo da cerbiatta e dietro di lei solo un appendiabiti con un cappotto bianco. Tutto semplice ma pieno di eros. E Paolino cosa ne pensa?