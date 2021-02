Vi siete mai chiesti cosa stia sognando il vostro cane? Ecco quali sono i sogni più ricorrenti ed i loro rispettivi significati.

I cani, come gli esseri umani, possono sognare. Quello del sonno è stato da sempre uno studio molto complesso. Fin dagli inizi del secolo scorso sono state apportate una vasta serie di scoperte lungimiranti che hanno fornito le risposte necessarie per comprendere i suoi più oscuri meccanismi. In tal modo è oggi possibile spiegare le varie fasi “notturne” anche dei nostri animali da compagnia. Rispondendo dunque alla domanda: “cosa sognano con più frequenza?“, e soprattutto: “perché?“. Questa volta sarà il turno dei cagnolini addormentati.

Cosa sogna il mio cane? L’analisi del sonno e le sue reazioni

Il ciclo del sonno nei cani è volto alla concretizzazione di alcune funzioni essenziali per la loro sopravvivenza. Come gli uomini hanno la necessità di risposarsi e di riappropriarsi delle energie necessarie per affrontare una nuova giornata, rafforzando nel frattempo i vari meccanismi cognitivi, anche i nostri cani hanno lo stesso bisogno. Generalmente il riposo di questi animali in età adulta oscilla tra le 8 e le 13 ore. Esso si divide in due parti: quella del sonno ad onde lente e quella della fase REM.

Veniamo dunque ai contenuti invece dei loro sogni. Secondo alcune indagini a riguardo pare che la maggioranza delle esperienze oniriche nei cani si mescoli sovente alle attività svolte durante l’arco della giornata. Per questo motivo è molto probabile che voi sorprendiate spesso il vostro amico a quattro zampe nel mentre di una passeggiata molto vigorosa e rigorosamente consumata ad occhi chiusi. Uno spettacolo davvero divertente.

Infine, oltre alle loro abitudini che sembrano riflettersi immancabilmente nei loro sogni, essi esprimono inconsciamente attraverso di esso anche i loro sentimenti. Perciò, in una giornata in cui siete stati più a lungo sul posto di lavoro, potrà succedere di sentirlo piangere durante la notte a causa del suo brutto ricordo di solitudine.