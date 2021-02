Dayane Mello, triste ma speciale: la bellezza è devastante – FOTO

La bellissima Dayane Mello, concorrente del Grande Fratello Vip 2020 mostra un volto “angelico” un pò giù di morale, ma davvero speciale

Uno dei personaggi più in voga del momento e che hanno tanto fatto parlare di sè all’interno della casa più spiata d’Italia è senz’altro, Dayane Mello. La modella brasiliana è arrivata fino in fondo nella fantastica e irripetibile esperienza al Grande Fratello Vip, Italia. Da modella a showgirl brasiliana, naturalizzata italiana è molto legata ai valori come l’amicizia.

Non a caso all’interno della casa faceva costante riferimento ad una delle amiche più dolci e intime, che hanno rappresentato davvero tutto per lei. Una Dayane che ha avuto un’infanzia difficile, dove sia lei che il fratello hanno vissuto momenti in cui erano costretti a rubare nei supermercati, “svezzati” da una meternità “macchiata” di prostituzione.

Ora la Mello, tra i concorrenti più sinceri e apprezzati all’interno della casa più spiata vuole a tutti i costi ottenere la sua rivincita personale. Magari portando a casa il primo premio: dall’ultima ora Mediaset, infatti trapela che la modella di Joinville ha raggiunto la finale del reality show

Dayane Mello festeggia con un selfie elegante il primo grande traguardo

A piccoli passi verso la gloria. Questo è il “motto” e la speranza dei fan di Dayane Mello, affinchè la modella brasiliana arrivi fino all’ultimo “ostacolo” della competizione. La sua avventura al Grande Fratello Vip continua nel segno della gioia e del riscatto di quell’infanzia che non vorrebbe mai più rivivere.

La puntata di ieri al grande reality della Mediaset ha riservato attimi di tensione, finchè Dayane si è liberata in un pianto quasi commovente, raggiungendo gli altri componenti della casa, che avevano già agguantato la finale del programma (in onda il 1 Marzo su Canale 5).

La splendida showgirl ha immortalato questo traguardo con un selfie su isntagram, che a prima vista fa innamorare. Una bellezza devastante, condita da un volto “angelico”, tipico di una divinità, ma ancora con quel “piglio” triste e con qualche pensiero ad un passato che spera, di mettere definitivamente alle spalle, dopo questa fantastica esperienza