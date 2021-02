Dedica in diretta al suo amato un brano di Emma Marrone: lui la lascia

Emma Marrone ritorna sulla triste vicenda che ha visto coinvolta una ragazza. Dopo aver dedicato al fidanzato in diretta radio il brano della cantante “Amami” lui la lascia.

Su Instagram Emma Marrone è ritornata sul triste avvenimento che ha visto dedicare un suo brano da una fidanzata al suo innamorato. Un regalo in diretta radio non apprezzato dal ragazzo. La canzone in questione è “Amami”. Le sue note dedicate al giovane non hanno esordito l’effetto sperato. Il tutto è accaduto nel marzo 2013 su Radio Tribù. La ragazza era ospite in studio per omaggiare il fidanzato con la canzone. La reazione di lui fu delle peggiori tanto che la lasciò subito per telefono.

In questi giorni nelle storie di Instagram la cantante ha ripreso l’evento condividendo uno screenshot di un articolo di giornale e taggando la collega Alessandra Amoroso. Le due in queste settimane sono al centro dell’attenzione per il loro nuovo duetto. Sui social interagiscono molto di sovente in questo periodo. Ed Emma ripesca il vecchio aneddoto scrivendo alla Amoroso “L’ho sempre detto che per certe situazioni ci vogliono le canzoni di Ale”.

Dedica un brano della Marrone e viene lasciata: la coppia si era incontrata a un concerto della cantante

