Elisabetta Gregoraci, su le mani ma il vestitino è cortissimo, si infiamma tutto. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto su Instagram

Elisabetta Gregoraci è una delle conduttrici più amate della nostra televisione. Sono oramai più di vent’anni che la vediamo bazzicare in televisione e in questi due decenni è sempre stata un personaggio molto discusso per la sua storia d’amore con Flavio Briatore. Nel corso degli anni però ha dimostrato di avergli voluto bene veramente e di aver sopportato davvero tanto stando al suo fianco. Separandosi hanno trovato un po’ di pace e forse solo allora sono diventati una famiglia.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE ANCHE –> Tommaso Zorzi, Alba Parietti lo difende dal Grande Fratello: è guerra

Elisabetta Gregoraci fa impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Elisabetta quest’anno ha deciso di partecipare alla quinta edizione del Grande Fratello Vip dove ha avuto modo di farsi conosce non più come personaggio ma come persona, come donna e come mamma del piccolo Nathan che l’ha aspettata a casa insieme al papà. Proprio per Nathan alla fine ha deciso di non accettare il prolungamento, tre mesi lontana dal suo bambino non li aveva mai passati e sentiva davvero l’esigenza di tornare da lui. Ad oggi Elisabetta è felice così e ha un esercito di fans che la seguono e che si sono ricreduti su di lei durante questo percorso nella casa.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Antonella Elia quanto guadagna al GF Vip? Cachet stellare, è polemica

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Elisabetta ha pubblicato uno scatto risalente a ieri durante la puntata insieme ad Enock e Francesco, i due con cui ha legato maggiormente in questo percorso nel programma.