Francesco Totti: “Alla prima uscita, Ilary mi rigò la Ferrari”

Francesco Totti e Ilary Blasi sono una delle coppie più amate e longeve del mondo dello spettacolo. Sposati da 15 anni e ancora innamoratissimi, condividono la loro vita sui profili social, fra foto, dediche e simpatici retroscena. Ma non è sempre stato tutto rose e fiori, e oggi l’ex capitano della Roma rivela che la loro storia sembrava partita nel peggiore dei modi.

Totti, che si era innamorato a prima vista della showgirl, l’aveva finalmente convinta ad uscire con lui, ma al primo appuntamento qualcosa lo aveva fatto dubitare. Lo rivela in una clip promozionale per la serie “Speravo de morì prima“, di Sky, in cui il campione del mondo racconta gli alti e bassi della sua vita, e anche il rapporto con la moglie.

La prima uscita di Totti e Ilary Blasi e la Ferrari rigata

Francesco Totti racconta i dettagli del suo primo appuntamento con Ilary a Pietro Castellitto, attore che lo interpreta nella fiction. E rivela un aneddoto inedito finora. “È vero che la prima volta – chiede Pietro – che sei uscito con Ilary l’hai portata al Fungo, il ristorante dell’Eur a Roma?”. “Era aperto solo quello”, risponde Totti. A quel punto l’attore gli domanda di chiarire una voce su quella sera: se fosse vero che la showgirl avesse rigato gli specchietti della sua Ferrari proprio durante il loro primo appuntamento.

L’ex capitano ha replicato divertito: “No, mo’ te la racconto. Sono andato a prendere Ilary per la prima volta. Mentre scendeva lei ha aperto lo sportello e ha dato una botta forte al muretto. Ho detto, ‘Questa come prima volta parte male‘. Però ho fatto l’indifferente, non ti preoccupare”.

Adesso sono vent’anni che i due stanno insieme e hanno tre figli, Chanel, Cristian e Isabel: a giudicare dal risultato il Pupone ha fatto bene a tergiversare.