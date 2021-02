Gerry Scotti, sapete qual è il suo vero nome? Non ci crederete mai

Gerry Scotti è uno dei presentatori più amati dal pubblico italiano. Seguito da generazioni di spettatori è onnipresente sulla tv nostrana. Eppure, non tutti conoscono il suo vero nome. Siete curiosi?

Nato a Miradolo Terme nel 1956, Gerry Scotti è il simbolo dell’intrattenimento all’italiana. Grandi e piccini, chiunque riconoscerebbe il suo volto tra mille: merito della sua sfavillante carriera da conduttore televisivo, che l’ha portato per anni nelle case degli italiani.

Eppure, non tutti sanno cosa c’è dietro il soprannome “Gerry”. Ebbene sì, perché Gerry non è il vero nome del noto presentatore. A svelarlo è stato lui stesso, in un’intervista concessa a Maurizio Costanzo circa due anni fa.

Durante la chiacchierata con il marito di Maria De Filippi, Gerry ha ripercorso la sua infanzia, regalando al pubblico non pochi aneddoti sul passato. In particolare, ha svelato la verità a proposito del suo nome.

Gerry, in realtà, si chiama Virginio Scotti, un nome scelto con cura dalla mamma. Quella mamma che non ha affatto gradito il “cambio d’identità” del figlio. Quando Virginio è diventato Gerry “mia mamma si è offesa”, ha raccontato a Costanzo.

Gerry Scotti, il retroscena sul soprannome: cosa c’è sotto?

In effetti, Gerry si chiama Virginio come suo zio, venuto a mancare prima della sua nascita. Come raccontato da Scotti, prima di morire zio Virginio “ha chiesto ai miei di chiamarmi così, si usava nella famiglie passarsi il nome”.

Un racconto commovente, che ha intenerito il pubblico di Maurizio Costanzo Show. Eppure, il nome “artistico” ha virato sul soprannome datogli da ragazzo. Perché Gerry?

“É successo alle scuole medie, hanno iniziato a prendermi in giro. C’era uno degli astronauti che si chiamava Virgil, e la torre di controllo dall’America lo chiamava Gerry” ha spiegato il conduttore.

Da quel momento in poi quel soprannome è diventato il suo marchio di fabbrica. Oggi tutti lo conoscono con quel nomignolo che, probabilmente, lo stesso Scotti odiava in età adolescenziale, ma che alla fin fine gli ha portato fortuna e successo.