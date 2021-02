Giancarlo Magalli senza freni su Vanessa Incontrada, la rivelazione

Giancarlo Magalli, intervistato da Monica Leoffredi, si è aperto in merito alle colleghe con cui ha lavorato nel corso della sua carriera: la rivelazione su Vanessa Incontrada

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giancarlo Magalli (@magallinobellino)

Il conduttore de “I Fatti Vostri”, intervistato da Monica Leoffredi, ne ha approfittato per ripercorrere brevemente la propria carriera televisiva. Giancarlo Magalli, nel corso di una diretta Instagram, si è anche aperto in merito alle colleghe con cui ha lavorato in questi anni. Attualmente, ad affiancare il presentatore è Samantha Togni, ex insegnante di “Ballando con le Stelle”, con la quale il conduttore si troverebbe molto bene. Magalli, sollecitato dalla Leoffredi, ha anche fatto una rivelazione inaspettata in merito a Vanessa Incontrada.

LEGGI ANCHE —> Selvaggia Lucarelli si scaglia contro Tiziano Ferro: “Mi sembra un insulto”

Giancarlo Magalli, la rivelazione su Vanessa Incontrada: “Sono stato io…”