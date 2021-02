Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo il primo incontro e la prima volta…

La talentuosissima cantante Anna Tatangelo rivela un retroscena riguardante la sua storia d’amore con il cantautore Gigi D’Alessio.

Nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Anna Tatangelo racconta un retroscena sulla sua relazione con Gigi D’Alessio: “All’inizio, mi sentivo sempre come se dovessi dimostrare che ero capace di affrontare la pressione che avevamo addosso all’inizio della storia con Gigi, dimostrare a lui che i vent’anni di differenza non si sentivano, dimostrare che ero abbastanza matura ai miei genitori, ai suoi figli e alla gente che era un rapporto vero. Una lotta continua e come ho sofferto io avrà sofferto lui, ma non ce lo siamo mai detti. Anche lui veniva attaccato. Perfino i miei genitori dei preconcetti li avevano. Vent’anni sono tanti“.

LEGGI ANCHE >>> Tutte le donne di Gigi D’Alessio: Carmela, Anna e la nuova fiamma

Tutti i dettagli del loro primo incontro: “Ho iniziato a vederlo con occhi diversi“.

LEGGI ANCHE >>> Gigi D’Alessio, l’amore per Anna , i primi baci e come tutto è finito

La Tatangelo prosegue raccontando il loro primo incontro: “L’ho conosciuto a un concerto, subito dopo Sanremo. Mio padre mi scortava ovunque e se vedeva un artista mi obbligava a fare una foto con lui, che vergogna. Così è successo anche con Gigi che poi mi ha detto: “Tu sei la ragazza che ha vinto il Festival? Ho una canzone che ti vorrei far ascoltare”. Ci siamo rivisti dopo un anno, ma a me stava antipatico. Nel 2005 siamo partiti per un tour in Australia. E ho iniziato a vederlo con occhi diversi. Facevamo delle lunghe chiacchierate e abbiamo scoperto che l’antipatia nascondeva una simpatia”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

E ancora: “Ho pensato: oddio, cosa abbiamo fatto. Mi spaventava l’idea di dirlo a mio padre. Gigi è stato un signore, è andato subito a parlare ai miei“.