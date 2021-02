Inter-Juventus: tabellino, pagelle e risultato della partita

Inter-Juventus, il derby d’Italia tra i nerazzurri e i bianconeri è sempre una sfida affascinante: tabellino e pagelle della partita.

Grande spettacolo allo stadio ‘Meazza’ per la sfida tra Inter e Juventus valida per la semifinale d’andata di Coppa Italia. Questa manifestazione, tanto criticata e messa in secondo piano dai tifosi, arriva nel momento clou. I bianconeri, dopo il KO cocente subito in campionato, hanno voglia di rivalsa. Dopo l’iniziale vantaggio dei nerazzurri firmato da Lautaro Martinez, gli ospiti reagiscono con una splendida doppietta di Cristiano Ronaldo. Il risultato sorride ovviamente ai bianconeri in vista della partita di Torino.

Inter-Juventus: tabellino e pagelle della sfida

L’Inter, dopo pochi minuti, passa in vantaggio con Lautaro Martinez. Dopo pochi minuti, l’arbitro decreta un rigore per la Juventus aiutandosi con il Var. Sul dischetto si presenta ovviamente Cristiano Ronaldo che non sbaglia. A dieci minuti dal duplice fischio, il fuoriclasse portoghese sfrutta al meglio un grossolano errore della retroguardia nerazzurra e batte ancora Handanovic. Nella seconda frazione, la banda di Conte prova l’assalto e sfiora a più riprese il gol del pareggio. Da registrare anche un miracolo di Gianluigi Buffon su Darmian.

Inter (3-5-2): Handanovic 5; Skriniar 6, De Vrij 5.5, Bastoni 4.5 (86′ Pinamonti s.v); Darmian 5, Barella 6, Brozovic 5.5 (86′ Sensi s.v), Vidal 5.5 (72′ Eriksen 6), Young 5 (66′ Perisic 5.5), Lautaro 6.5, Sanchez 5.

Juventus (4-4-2): Buffon 6.5; Cuadrado 6.5, Demiral 6, De Ligt 6, Alex Sandro 6; McKennie 6 (89′ Chiellini s.v), Bentancur 6 (76′ Arthur 6), Rabiot 6, Bernardeschi 6 (69′ Danilo 6); Kulusevski 5.5 (89′ Chiesa s.v), Ronaldo 7.5 (76′ Morata 5.5).

Arbitro: Calvarese di Teramo

Reti: 9 Martinez (I), 26′ Ronaldo (J), 35′ Ronaldo (J)

Ammoniti: 14′ Demiral (J), 25′ Young (I), 32′ Sandro (J), 38′ Vidal (J), 45′ +3 Ronaldo (J), 47′ De Ligt (J), 92′ Sanchez (I), 94′ Morata (J)

MIGLIORE IN CAMPO: Cristiano Ronaldo

Prima della sfida di ritorno, le due compagini affronteranno un turno importante di campionato. L’Inter scenderà in campo venerdì sera contro la Fiorentina a Firenze mentre la Juventus ospiterà la Roma sabato alle 18 nel big match della 21esima giornata di campionato.