L’Isola Dei Famosi 2021: Paul Gascoigne sarà tra i naufraghi?

Tutti i presupposti che vedono l’allenatore ed ex calciatore inglese, Paul Gascoigne, partecipare alla nuova stagione de L’Isola Dei Famosi.

In seguito alla popolarità raggiunta grazie ai numerosi eccessi fuori dal campo nel corso della sua carriera, e all’avvicinarsi della prossima stagione del reality de L’Isola Dei Famosi, pare che l’ex centrocampista della Lazio, Paul Gascoigne, sia stato invitato a partecipare in qualità di concorrente. Molti sono i nomi degli altri potenziali naufraghi. E con il passare dei giorni si aggiungeranno man mano alla lista di tutti coloro che soggiorneranno poi con certezza sull’Isola.

L’Isola Dei Famosi: Paul Gascoigne e le altre novità

L’inizio dell’edizione 2021 del reality show è fissato per l’8 marzo. Quest’anno la dodicesima edizione sarà condotta dalla straordinaria conduttrice romana Ilary Blasi. Alcune delle altre celebrità sembrano essere già state scelte. Eppure ancora nessuna notizia è stata resa ufficiale. Fra queste, ad aggiungersi alla personalità particolarmente evasiva di Paul, vi sarebbero per il momento la conduttrice Elisa Isoardi, Francesca Lodo, il noto costumista Giovanni Ciacci, Vera Gemma ed infine la showgirl e ballerina Angela Melillo.

L’importanza della presenza di Paul all’interno del programma potrebbe inoltre fruttare una grande fetta di ascolti. Talento, estro ed adrenalina sono i tratti principali del carattere dell’allenatore ed ex giocatore della nazionale inglese. Non escludendo al contempo un’occasione d’oro per lui di riscattarsi pubblicamente dopo i tristi trascorsi dovuti all’abuso di alcune sostanze.