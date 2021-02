Laura D’Amore, la hostess è favolosa con una “mela” in più – FOTO

Laura D’Amore ha appena condiviso due foto sul proprio profilo Instagram in cui si mostra con una super scollatura mentre è intenta a lavorare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌺LAURA D’AMORE ®🌺 (@lauradamore_)

La hostess Laura D’Amore ha appena reso noto una doppietta di scatti in cui è intenta a lavorare al suo pc nel proprio appartamento in abiti che sono tutto tranne che casalinghi. La bella influencer indossa infatti un morbido maglione blu scuro che le lascia scoperto l’ abbondante décolleté. I suoi occhioni azzurri danno luminosità alle due foto praticamente uguali, che si distinguono solo per la posa e per la scollatura che diventa sempre più profonda nel secondo scatto. Ai follower certamente non sarà sfuggito il ciondolo che maliziosamente si posa giusto al centro del balconcino. La bellezza della sua carnagione ambrata si sposa magnificamente non solo con l’oceano dei suoi occhi ma anche con la chioma bionda che le cadono sulle spalle.

La vita professionale di Laura D’Amore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌺LAURA D’AMORE ®🌺 (@lauradamore_)

Laura D’Amore è il classico esempio che smonta la tesi assurda per la quale una bella donna non possa avere anche altri talenti. La sua vita infatti è da sempre dedita allo studio e al lavoro con una tenacia che l’ha condotta ad entrare di diritto nel cuore del pubblico dei social. Da sempre appassionata di viaggi ha pensato bene di far entrare tale amore anche nella sua carriera professionale. Per lungo tempo è stata infatti un’hostess per la compagnia di bandiera italiana senza però mai smettere di studiare. Dopo il Master in Marketing e pubblicità, Laura ha deciso di applicare le sue conoscenze al mondo dei social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌺LAURA D’AMORE ®🌺 (@lauradamore_)

In breve tempo è entrata a pieno titolo nella schiera delle influencer più seguite e stimate d’Italia. Sono sempre di più infatti i follower che la seguono e soprattutto i marchi che si affidano a lei per sponsorizzare i propri prodotti.