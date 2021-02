L’Eredità, nuovo cambio della guardia nel programma. Il campione: “Sarebbe orgogliosa di te”

Il nuovo campione nel programma L’Eredità ieri sera ha ricevuto un messaggio commovente di incoraggiamento

I telespettatori de L’Eredità non smettono mai di vivere grandi colpi di scena all’interno del programma condotto dal 2018 da Flavio Insinna. Dopo il fermo alterno e i cambi di orari dello show prima durante le festività natalizie e poi per consentire le dirette durante la crisi di Governo, sembra tutto ristabilito adesso.

Tra le maggiori novità da inizio gennaio anche i diversi campioni che si sono susseguiti in breve tempo: la lunga permanenza di Cannoletta aveva dato fiato al pubblico che si era anche affezionato al personaggio che più di una volta è stato definito il “Google vivente”.

Dopo di lui nelle ultime settimane si sono alternati alla guardia Agnese Ortone, Claudio Sorrentino, il campionissimo di Zagarolo, per circa un mese all’interno della trasmissione, solo per citarne alcuni.

Tra i commenti si supporto al nuovo campione anche uno che parla della madre

L’ultimo ad entrare ieri sera è stato il romano Andrea Matarazzo, arrivato alla Ghigliottina con non poco imbarazzo. Per lui nessuna vincita finale di 57.500 euro, dovrà ritentare questa sera.

L’ingegnere meccanico vive a Roma assieme alla moglie Angela e la figlia Ludovica. Andrea si è raccontato un po’ quando è entrato in studio e ha spiegato che ha origini siciliane, per la precisione è nato a Buscemi, in provincia di Siracusa, inoltre ama suonare la batteria e leggere nel tempo libero.

Tantissimi i suoi concittadini siciliani e romani che gli hanno manifestato supporto nelle ultime ore sui social e Andrea non si è esentato dal ringraziarli. Tra i commenti notiamo questo che ha commosso molti: “Penso sempre a tutti voi e penso ai tuoi, a tua mamma che sarebbe stata super orgogliosa. Mi manca tanto”, ma anche: “Poverino, l’hanno martoriato sfidandolo ben 4 volte. Ma si è difeso benissimo”.