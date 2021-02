Un uomo di 55 anni è morto questa mattina schiantandosi contro un albero sulla strada provinciale 234 nel territorio di Codogno, in provincia di Lodi. Inutili i tentativi di soccorso.

Drammatico incidente questa mattina lungo la strada provinciale 234 nel territorio di Codogno, in provincia di Lodi. Secondo le prime informazioni, un uomo di 55 anni ha perso la vita dopo essersi schiantato con la sua auto contro un albero a bordo delle carreggiata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 56enne. Sopraggiunti anche i vigili del fuoco, che hanno rimesso in sicurezza il tratto stradale, e gli agenti della Polizia Locale per i rilievi.

Leggi anche —> Strade maledette, muore bimbo di 4 anni. Grave un motociclista in un altro schianto

Lodi, esce di strada e si schianta contro un albero sulla provinciale 234: morto un uomo di 55 anni

Leggi anche —> Terribile incidente sulla provinciale: muore ragazza di soli 15 anni

Un uomo è morto nella mattinata di oggi, martedì 2 febbraio, in un incidente avvenuto sulla strada provinciale 234 a Codogno, comune in provincia di Lodi. La vittima è un 55enne residente a Casalpusterlengo. Stando a quanto riporta la redazione de Il Giorno, l’uomo era al volante di un’auto, una Fiat Panda che si sarebbe schiantata, per cause ancora in fase di accertamento, contro un albero a bordo della strada, all’altezza dell’ex Famila. Un impatto che non avrebbe lasciato scampo all’automobilista.

Sul luogo dello schianto, si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 ed i vigili del fuoco. Inutili i tentativi di soccorso da parte dello staff medico che non ha potuto far altro che dichiarare il decesso del 55enne.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale che hanno effettuato ai rilievi per risalire alle cause che hanno portato l’auto ad uscire di strada e l’esatta dinamica dell’incidente costato la vita alla vittima.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

La polizia locale ha anche provveduto alla regolazione del traffico, mentre i pompieri hanno rimesso in sicurezza la carreggiata.