Luisa Ranieri ha condiviso poco fa una foto molto particolare sui social network: la nativa di Napoli è sempre una donna bellissima.

Luisa Ranieri è un’attrice e conduttrice italiana molto apprezzata dai telespettatori. La classe 1973, dopo aver debuttato nel film ‘Il principe e il pirata’, prese parte alla celebre pubblicità di “Nestea” in cui pronunciava la frase ‘Anto’, fa caldo”. Nella sua immensa carriera ha preso parte a numerosissime pellicole e a tantissime fiction. Come se non bastasse, ha anche condotto ‘Rockpolitik’ e ‘Amore Criminale’.

La Ranieri è decisamente seguita sui social network: il suo account Instagram vanta ben 294mila followers. La napoletana, poco fa, ha condiviso una fotografia meravigliosa in cui è comodamente seduta su una panca di legno. Se siete curiosi di guardare l’immagine, cliccate su successivo.

