L’abbiamo conosciuta nella prima edizione del Grande Fratello, insieme a Pietro Taricone faceva coppia fissa e proprio loro furono i primi a dare vita ad una relazione all’interno della casa. Stiamo parlando di Marina La Rosa, oggi un’attrice e personaggio televisivo, molto attiva sui social dove condivide con i fan alcuni scatti del suo lavoro e della sua quotidianità. Ma cosa conosciamo di questa donna? Le curiosità non mancano mai.

Marina La Rosa: cosa pubblica su Instagram ? FOTO

Molti la ricordano come la “gatta morta” del reality che l’ha resa popolare, per via delle capacità seduttive mostrate all’interno della casa. Altri fantasticano ancora sul calendario che lei stessa ha fatto appena finita la trasmissione. Insomma Marina La Rosa non è finita di certo nel dimenticatoio della televisione, anzi su Instagram è seguita da quasi ottantacinque mila follower che la coccolano con commenti e like. Oggi è una moglie e mamma meravigliosa, suo marito è l’avvocato Guido Belitti ed insieme hanno due figli: Andrea Renato e Gabriele.

Una delle sue ultime foto sui social rimanda ad uno shooting al mare, dove La Rosa si mostra da una parte attraente, come sempre d’altronde, e dall’altra ribelle. Le sue labbra rosse mandano in tilt i fan e quell’uscita dal bagno senza veli danno sfogo alla fantasia di chiunque la guardi.

A distanza di anni Marina La Rosa fa ancora parlare di lei e il pubblico italiano non l’ha di certo dimenticata. E’ stata uno dei personaggi della casa più parlati di quella edizione.