Martina Stella da censura su Instagram, non porta gli slip. Illegale – FOTO

L’attrice de L’ultimo bacio è cresciuta e gli scatti si fanno sempre più provocanti. Stavolta Martina Stella si è mostrata senza slip sul balcone

Ieri sera su Sky i fan di Martina Stella hanno potuto vederla in tutto il suo splendore nel film “Lockdown all’italiana”, pellicola del 2020 firmata da Enrico Vanzina. Insieme a lei anche Ezio Greggio, Ricky Memphis, Paola Minaccioni e Riccardo Rossi in una commedia tutta da ridere per trascorrere un paio d’ore in serenità.

Martina oggi ha 36 anni ed è mamma e attrice, volto noto di moltissime campagne pubblicitarie, solare e allegra, volto radioso e portatrice di una bellezza incontenibile.

Sotto la pelliccia niente, Martina Stella vuole fare concorrenza a Belen?

“Credo che Roma sia unica: la sua bellezza risplende nelle varie prospettive 🤩Qual è la vostra città preferita? 👇” scrive Martina Stella a margine di questi tre scatti firmati ancora una volta dalla fotografa Chiara Gasbarri, che bravissima come sempre racconta ogni volta una luce diversa del soggetto. L’attrice scatta ancora una volta presso il The Pavilions Rome First Dolce della capitale, sua location fissa ormai da qualche tempo.

Nei tre scatti vediamo Martina mentre indossa una simil pelliccia Dolce&Gabbana color nero, è in piedi al balcone, tacchi vertiginosi e null’altro indosso. Da sotto l’ampio capospalla spunta sinuosa la gamba destra che nuda si paventa all’osservatore che nulla può fare che notare come lì sotto non si noti lo slip, troppo aperto il pellicciotto per notare qualcosa che le copra le parti intime.

Martina ottiene ancora una volta oltre 25mila like in poche ore, sa come immobilizzare il web e con questi scatti ad alta pressione ci è proprio riuscita appieno.