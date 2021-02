L’intenso spoiler sulle nuove creazioni musicali della cantante Noemi ha appena fatto il giro della rete. I suoi fan: “non vediamo l’ora”.

La cantante romana Veronica Scopellitti, in arte Noemi, è reduce da alcuni giorni particolarmente “intensi e pieni d’ispirazione“. Dopo aver raggiunto la popolarità nel 2009 l’artista ha continuato il suo percorso nel mondo della musica entrando sempre più facilmente nel cuore dei suoi ascoltatori. L’ultimo album, dal titolo La Luna, risale al 2018, momento in cui la cantante ha festeggiato i suoi dieci anni di carriera e raggiungendo ancora una volta il successo con il brano Non Smettere di Cercarmi. Ma adesso veniamo a ciò che sta accadendo ai nostri giorni.

Noemi: lo spoiler sulle note di una nuova avventura

Nella serata di ieri Noemi ha pubblicato dei nuovi contenuti sulla sua pagina Instagram. Si tratta di un paio di scatti su sfondo arancione, tinta somigliante alla sua bellissima chioma, divenuta inoltre fin dai suoi esordi il suo tratto distintivo. Nella didascalia al post la cantante invita a scorrere tra le istantanee per individuare il tanto atteso “SPOILER 😜“. Il video ritrae Noemi sorridente e gioiosa come è solita apparire.

Ma ciò che colpisce è il suo essere alle prese con alcune registrazioni e con molta probabilità potrebbero avere a che fare con il suo prossimo album in uscita. Una cosa è certa: la trepidazione dei fan che attendevano da tempo il ritorno della sua meravigliosa voce roca non tarderà a farsi sentire.