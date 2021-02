Due donne sono state uccise in quello che avrebbe dovuto essere un omicidio su commissione, ma non erano loro i veri bersagli.

Un omicidio concordato, una donna che per difenderne un’altra si sostituisce al vero bersaglio, un’altra invece nel posto sbagliato al momento sbagliato. Sembra la trama di un racconto noir, in realtà purtroppo è tutto accaduto realmente. Due donne sono morte per mano di un killer a sangue freddo recatosi in una piccola cittadina della Louisiana (Usa) per eliminare una ragazza che avrebbe testimoniato in Tribunale contro di lui nell’ambito di un processo per violenza sessuale.

Non si è trattato di uno scambio di persona, ma di una consapevole sostituzione.

Usa, omicidio su commissione: muoiono due donne, nessuna era il vero bersaglio

Due donne, Hope Nettleton e Brittany Cormier, sono state uccise a sangue freddo all’interno di un appartamento a Montegut in Louisiana (Usa). Ad esplodere i colpi fatali un killer recatosi nella piccola cittadina per uccidere una giovane che in Tribunale avrebbe testimoniato contro di lui nell’ambito di un processo per violenza sessuale. Nessuna delle due vittime, però, era il vero bersaglio. Per il duplice omicidio ora sono indagati tre uomini, di cui uno sarebbe proprio il fratello di Brittany Cormier.

Per comprendere cosa sia successo è necessario chiarire i contorni della vicenda. Lo sceriffo incaricato delle indagini, riporta la redazione della CNN, avrebbe spiegato ai media cosa sarebbe accaduto. I tre alla sbarra, Cormier, 35 anni, Eskine, 25 anni e Wilson, 22 anni, qualche tempo prima dell’assassinio si erano recati a Montegut per uccidere una ragazza che avrebbe testimoniato contro il 22enne nell’ambito di un processo per violenza sessuale. In quell’occasione, però, il terribile proposito fallì.

Il 13 gennaio scorso, Wilson decise di tornare a Montegut per scoprire quale fosse il nome della testimone. Brittany Cormier, una delle vittime, disse che era lei, nel tentativo di proteggere l’identità del vero bersaglio, consapevole di andare incontro a tragiche conseguenze. Ed infatti, riporta la redazione della CNN, l’uomo non ci avrebbe pensato su due volte ed avrebbe ucciso la donna nonché la sua vicina di casa, Hope Nettleton, che in quel momento si era recata a farle visita.

Lo sceriffo avrebbe commentato l’accaduto dicendo che cose di tal genere non possono e non devono accadere. Ha, infine, aggiunto che quanto verificatosi ha sconvolto l’intera comunità.

Sul tavolo dell’accusa, adesso, riporta la CNN si starebbe valutando la possibilità di richiedere la pena di morte, ancora prevista in Louisiana per gli omicidi di primo grado.