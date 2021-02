La bellissima Paola Di Benedetto infiamma Instagram, sotto il golfino sbottonato niente: uno spettacolo imperdibile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Di Benedetto (@paodb)

La bellissima modella Paola Di Benedetto vanta un curriculum eccezionale nel mondo dello spettacolo e social. Il suo profilo Instagram ha tanto successo da renderla una delle influencer più seguite, complice il fascino quasi esotico e le forme prorompenti che con eleganza mostra, senza dover mai ostentare.

Apprezzatissima, oltre che per le innegabili doti fisiche, grazie alla spontaneità e personalità che è riuscita a trasmettere al pubblico in diverse occasioni televisive, riscuotendo enorme successo, fino a vincere la quarta edizione del Grande Fratello Vip.

LEGGI ANCHE -> Elisabetta Canalis, dopo l’intimo mostra il lato A e c’è da star male – FOTO

Paola Di Benedetto, uno spettacolo per gli occhi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Di Benedetto (@paodb)

LEGGI ANCHE -> Caso Diletta Leotta: la verità sulla storia d’amore con Can Yaman

Bellezza fuori dal comune quella dell’influencer, che l’ha portata a partecipare a diversi concorsi di bellezza, finanche a miss Italia. In seguito diventa Madre Natura nel famoso e simpatico programma Ciao Darwin.

Poi valletta a Colorado, si fa spazio nel mondo dello spettacolo, fino alla partecipazione all’Isola dei Famosi, dove comincia a farsi conoscere dai telespettatori. Successivamente ospite in diversi programmi, entra nella casa del Grande Fratello Vip, dove emerge totalmente la sua forte personalità, unita alla genuinità che la contraddistingue, e vince l’edizione.

Carriera notevole, ma anche amori. Prima con il calciatore Matteo Gentili, poi il flirt con Francesco Monte nato durante la permanenza sull’Isola dei Famosi, relazione che è durata ancora qualche mese dopo la fine del programma.

Ma l’amore più grande è quello che l’ha unita al cantante Federico Rossi, del duo Benji & Fede, originato da un colpo di fulmine. La storia subisce una rottura, in seguito alla quale i due si riconciliano, fino a stare insieme ancora oggi per la gioia dei fan.

I gossip parlerebbero di un tradimento da parte del cantante, e guardando le foto che la modella posta su Instagram viene proprio da chiedersi la motivazione. Sensuale e meravigliosa, posta degli scatti che tolgono il respiro a chiunque posi lo sguardo su di lei. L’ultima foto ne è la riprova.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Di Benedetto (@paodb)

L’immagine la ritrae al naturale e quanto mai bella: capelli lucenti, morbidi e sinuosi le cadono sulla spalla, mentre offre il viso radioso all’obiettivo in tutta la sua perfezione. Ma l’attenzione viene catalizzata dal golfino sbottonato sotto il quale non si intravede nulla se non il suo magnifico lato A.