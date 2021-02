Paola Turani l’intimo nero estremo, un fisico ammaliante – FOTO

Paola Turani festeggia il mese dell’amore con uno scatto che fa girare la testa: atomica in lingerie, una vera dea

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLA TURANI (@paolaturani)

Paola Turani non ha paura di mettersi a nudo, in tutti i sensi. L’abbiamo vista tantissime volte in sexy scatti in intimo e lingerie, ma non solo. Lei è una super modella, oltre che influencer, tra le più apprezzate.

È stata proprio lei qualche tempo fa a mostrarsi acqua e sapone mostrando i suoi difetti, facendo vedere la cellulite e l’accumulo che ha sulla parte alta della coscia, la cosiddetta culotte de cheval, per dire a tutte che ognuno combatte con i propri inestetismi, ma non solo.

La Turani ha voluto anche specificare qualche giorno fa che per affrontare e combattere le paure che abbiamo dentro dobbiamo affidarci agli specialisti. E giù la confessione: “Quante volte mi sono sentita invincibile, quante volte mi sono detta “sei forte, ce la fai da sola come hai sempre fatto” o quante volte per carattere ho nascosto una fragilità che non volevo far vedere all’esterno”.

Questa parte della confessione nella quale ha spiegato di aver capito l’importanza di rivolgersi ad uno psicologo per affrontare “paure, angosce e alcune ansie” che non si possono “risolvere o tenere a bada da sole”.

LEGGI ANCHE –> Bianca Atzei, fuori la lingua mostra tutta la sua pazzia e bellezza -FOTO

Paola Turani e il mese dell’amore: atomica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLA TURANI (@paolaturani)

LEGGI ANCHE –> Clizia Incorvaia l’intimo in pizzo è trasparente, social in tilt – FOTO

E Paola Turani oltre che psicologicamente, oggi a nudo si ci è messa nel vero senso della parola. Lo ha fatto con un intimo estremo, nero e di pizzo ma molto particolare. È uno speciale completino di Intimissimi che l’influencer, oggi seguita su Instagram da 1,6 milioni di follower, indossa per celebrare il mese dell’amore.

Febbraio da sempre è il momento di San Valentino e lei ci regala questa chicca incredibile. Un fisico statuario, lingerie da sogno e lei che la indossa divinamente con il pizzo e linee che si incrociano sul suo ombelico e sul petto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLA TURANI (@paolaturani)

Capelli a boccoli come spesso la vediamo, sguardo seducente, e in posa su una poltrona rossa di raso. Un spettacolo della natura che i social premiano con oltre 70 mila like e tantissimi commenti di apprezzamento.