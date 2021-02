Coronavirus, piano vaccini: al via le prenotazioni per gli over 80

Nella fase 2, agli anziani verranno somministrati solo i vaccini della Pfizer e Moderna. Oggi nuovo incontro Stato-Regioni

E’ ormai vicina la data dell’inizio della fase 2 delle vaccinazioni. Proprio nella giornata di oggi dovrebbe avvenire un nuovo incontro tra Stato e Regioni. Diversi gli incontri per cercare di rimodulare il piano vaccini dopo i ritardi da parte delle case farmaceutiche. Ma non solo, dopo la notizia che le fiale di AstraZeneca sono destinate solo agli under 55, bisogna trovare delle soluzioni per velocizzare la fase 2 con gli over 80. Un’immunità di gregge è questo l’obiettivo del governo per cercare di uscire il prima possibile da una situazione che sta diventando quasi insostenibile. I ritardi sui vaccini in piena emergenza Covid però preoccupano e appare sempre più difficile raggiungere entro il 2021 il traguardo inizialmente prefissato.

Piano vaccini, l’Italia raggiunge il traguardo delle 2 milioni di dosi somministrate

Due milioni di dosi di vaccino somministrate fino ad oggi.

Nonostante quindi i tagli alle dosi decisi dalle case farmaceutiche per il primo trimestre, l’Italia ha superato i 2 milioni di vaccini somministrati. Può quindi prendere il via la seconda fase, cioè quella destinata agli anziani con più di 80 anni, che nel nostro paese sono 4 milioni e 400mila. Il problema però è che non tutte le Regioni andranno alla stessa velocità. Intanto il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato sulla sua pagina Facebook il traguardo raggiunto dall’Italia: “Due milioni di dosi di vaccino somministrate fino ad oggi. Grazie alle donne e agli uomini del Servizio Sanitario Nazionale che ci hanno permesso di raggiungere questo primo risultato.”

Per gli over 80 quindi spetteranno le dosi del vaccino di Pfizer e di Moderna. Gli unici ad oggi ritenuti efficaci dall’Aifa per quella fascia d’età. Intanto in alcune regioni di Italia sono partite le prenotazioni per la campagna vaccinale. Nel Lazio per esempio è partita ieri la campagna di prenotazioni per gli over 80. In Campania si sono già prenotati in 40mila. Le somministrazioni prenderanno il via dall’8 febbraio, mentre in altre regioni i tempi di attesa sono più lunghi. In Sicilia per esempio la fase 2 slitta a fine febbraio, mentre in Lombardia a fine marzo.