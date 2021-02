Il titolare di una ditta di termoidraulica è morto nella tarda mattinata di ieri in seguito ad un incidente sul lavoro a Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa.

Un’altra vittima sul lavoro in Italia. Nella tarda mattinata di ieri, un uomo di 51 anni è deceduto in una conceria di Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa, dopo essere precipitato da un muletto sul quale stava lavorando. Una caduta da un’altezza di circa tre metri che non ha lasciato scampo al 51enne per cui ogni tentativo di soccorso è risultato inutile. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri ed i tecnici dell’Asl.

Un uomo ha perso la vita nella mattinata di ieri, lunedì 1 febbraio, a Castelfranco di Sotto, comune in provincia di Pisa, in un grave incidente sul lavoro. La vittima è Salvatore Vetere, titolare 51enne di una ditta di termoidraulica di Montopoli. Secondo quanto riporta la Repubblica, il 51enne, si era recato in una conceria per un intervento. Qui era salito sulla parte anteriore di un muletto, ma, per cause ancora da accertare, è precipitato nel vuoto da un’altezza di circa tre metri.

Lanciato l’allarme, presso la conceria sono intervenuti in pochi minuti gli operatori sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. L’equipe medica ha potuto solo constatare il decesso del 51enne, sopraggiunto per le gravi ferite riportate nella caduta.

Intervenuti anche i carabinieri ed i tecnici dell’Asl che hanno provveduto a tutti gli accertamenti del caso per cercare di risalire alle cause che hanno provocato l’incidente e ricostruirne l’esatta dinamica.

Diffusasi la notizia numerosi sono stati i messaggi di cordoglio per la famiglia ed in ricordo della vittima, residente a Capanne (Lucca), ma originario della provincia di Crotone.