Raffaella Fico sensuale con non mai posta uno scatto su Instagram in cui mette in evidenza il suo perfetto fondoschiena. Pioggia di like da parte dei fan.

Una Raffaella Fico sensuale in rosso. La foto è apparsa pochi minuti fa sull’account Instagram dello showgirl. Uno scatto seducente che mette in risalto il fondoschiena di Raffaella. Semi di spalle è seduta su un tavolo in un camerino di uno studio. Nella didascalia al post la Fico ha infatti segnalato che la fotografia è stata scattata ieri sera prima del programma Tiki Taka Real. “Avrei voluto postarla prima della puntata ma non ce l’ho fatta, eccola”, le parole di Raffaella.

La foto è un selfie allo specchio scatto da lei stessa. Lo stretto tubino rosso indossato è in perfetto abbinamento con il rossetto e la cover dello smartphone. Trucco scenico e chioma fluente la Fico mette in mostra il suo fascino e le sue curve mozzafiato. Sullo sfondo un appendiabiti vuoto. Pioggia di like in pochi minuti al post come tanti sono i commenti da parte dei 554 mila follower.

Raffaella Fico attivissima sui social, torna single

Raffaella Fico è attivissima sui social. Ogni giorno posta scatti di vita personale e professionale. Classe 1988, è showgirl, modella e attrice. Nata in provincia di Napoli, entra nel mondo dello spettacolo con la vittoria del concorso di bellezza Miss Grand Prix. Nel 2008 la partecipazione al Grande Fratello diventando nota al pubblico.

Nel corso della sua carriera ha svolto sia il ruolo di attrice, sia di conduttrice. Ex naufraga dell’Isola dei Famosi, di recente sembrerebbe essere tornata single. La relazione con Giulio Fratini, erede di una facoltosa famiglia e nella lista di Forbes dei talenti under 30, sarebbe conclusa in breve tempo. Tra i due si sarebbe intrecciata solo una frequentazione.

Prima di questa relazione la Fico era legata ad Alessandro Moggio, figlio di un noto dirigente sportivo, con il quale doveva sposarsi ma per incomprensioni il rapporto si concluse.