Riccardo Fogli, la confessione sulla figlia spiazza la moglie e la Bortone

Riccardo Fogli parla della sua Michelle di otto anni e lascia le due donne a bocca aperta: “Io sarà in cielo”

Riccardo Fogli è stato uno dei grandi protagonisti della scena musicale di casa nostra. Prima come componente dei Pooh e poi come solista.

Un uomo gentile, di altri tempi, che solo qualche mese fa si è ricongiunto con i suoi fratelli per salutare e dare l’addio a Stefano D’Orazio, lo storico batterista del gruppo morto per le complicanze da coronavirus. Ma Fogli è anche un marito e un padre affettuoso. Il cantante è sposato da diversi anni con la moglie Karin Trentini che le ha regalato la gioia di essere anche padre della piccola Michelle.

Tra Fogli e sua moglie intercorrono molti anni di differenza, lei è più giovane di lui di 30 anni ma ha sempre detto di averlo amato, ancora prima di conoscerlo. “Aspetterò che sia vecchio, non lo voglia più nessuno e io lo sposerò” ha raccontato.

I due sono stati ospiti di Serena Bortone ieri nel consueto appuntamento del pomeriggio con Oggi è un altro giorno e il componente dei Pooh ha lasciato tutti senza parole.

Riccardo Fogli choc: ““Quando andrà all’università sarò in cielo”

Riccardo Fogli e la moglie Karin si sono raccontati a lungo ieri nella trasmissione di Rai 1 con Serena Bortone.

Spazio anche alla figlioletta, Michelle, che il papà ama alla follia. Parlando di lei però l’ex Pooh si è lasciato andare ad una confessione che ha spiazzato sia la moglie che la Bortone.

“Lei ha 8 anni, quando andrà all’università io sarò in cielo” ha ammesso e confessato il cantante. Le due donne hanno cercato di mettere da parte questi pensieri cupi ma lui è rimasto lucido e ha spiegato di essere consapevole che il suo essere in là con gli anni gli impone dei limiti, come non poter vedere in tutto e per tutto la crescita della figlia.

Del resto questo sentimento Fogli lo aveva già palesato in un’altra intervista con Eleonora Daniele nella quale aveva ammesso di essere “un uomo anziano ha l’ansia di perdere l’amore”.