Momenti di terrore in strada: tassista spara in aria e contro un uomo e la figlia

Un tassista ha seminato il panico ieri pomeriggio a Roma, sparando alcuni colpi di pistola in aria che fortunatamente non hanno ferito nessuno.

Momenti di terrore quelli vissuti nel pomeriggio di ieri a Roma, in zona Cinquina. Un tassista ha impugnato una pistola in strada ed ha esploso due colpi in aria, poi ha puntato l’arma contro un balcone, dove si trovavano un uomo e la figlia di sei anni ed ha premuto il grilletto, ma per fortuna la pistola si è inceppata. Sul posto, dopo le numerose segnalazioni, è intervenuta la polizia che ha ritrovato l’uomo seduto sul proprio taxi in evidente stato di alterazione, dovuta all’assunzione di alcol e psicofarmaci. Dopo essere stato immobilizzato è stato trasportato in ospedale, dove ora si trova ricoverato e piantonato dalle forze dell’ordine.

Leggi anche —> Femminicidio in strada, muore giovane donna: i sospetti sull’ex

Roma, momenti di terrore: tassista spara in aria e contro un uomo e la figlia, ma l’arma si inceppa

Leggi anche —> Bambino chiama i carabinieri e fa arrestare il padre: la ricostruzione della vicenda

Tragedia sfiorata a Roma nel pomeriggio di ieri, lunedì 1 febbraio, dove un uomo ha seminato il panico in zona Cinquina. Stando a quanto riporta la redazione di Roma Today, un tassista di 45 anni sarebbe arrivato a bordo del suo taxi in zona Cinquina, poi sarebbe sceso dal veicolo impugnando una pistola. Prima ha esploso due colpi in aria, poi ha rivolto la Beretta calibro 9 verso un balcone, dove si trovavano un uomo con in braccio la figlia di sei anni, ed ha sparato. Fortunatamente, l’arma si è bloccata ed il terzo proiettile non è stato esploso.

Lanciato l’allarme, sul posto si sono precipitate diverse volanti della Polizia. Gli agenti hanno ritrovato il 45enne seduto sul taxi con la pistola tra le gambe ed in evidente stato di alterazione, per via dell’assunzione di alcol e psicofarmaci. Immobilizzato dalla polizia, come riporta Roma Today, l’uomo è stato arrestato con le accuse di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale e trasportato in codice rosso presso l’ospedale Sant’Andrea, dove ora si trova ricoverato e piantonato.

La polizia, scrive Roma Today, ha poi successivamente effettuato una perquisizione in casa del 45enne, dove sono stati rinvenuti e sequestrati un fucile da soft air ed una pistola a gas cal. 4.5 e delle munizioni. Gli inquirenti hanno anche sequestrato l’arma utilizzata dall’uomo, detenuta con regolare licenza.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Sono ancora in corso le indagini degli inquirenti per cercare di ricostruire con esattezza in fatti e risalire alle ragioni che hanno spinto il tassista a compiere un simile gesto che, per fortuna, non ha provocato vittime o feriti.