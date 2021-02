La bella Rosita Celentano condivide una foto in cui appare sensuale con la coscia in vista, seduta su una sedia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌹 (@rositacelentano_)

Rosita Celentano è molto sensuale in uno scatto che la ritrae con la coscia bene in vista, seduta con le gambe accavallate con uno sfondo nero dietro. Scrive nella didascalia:”Nonostante le apparenze, io sono estremamente timida e per nascondere la timidezza, la vesto di risate. Così sdrammatizzo. Poi arriva il giorno che i miei amati amici e il mariro fotografo mi convincono a fare un servizio sexy, è stato uno dei servizi più goliardici della mia vita! Non riuscivo a stare seria per entrare nella parte della “panterona” ammaliante. Alla fine ciò che è uscito, non era altro che: Rosita”.

Rosita Celentano e il ballo con la famosa cugina Alessandra

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌹 (@rositacelentano_)

La Celentano ha condiviso un video in cui balla con la cugina, la famosa Alessandra Celentano maestra ad Amici di Maria De Filippi. Le due sono molto complici e ridono insieme di gusto. Rosita scrive infatti nella didascalia:”Intesa, complicità, follia, onestà, allegria, amore, stima…resteremo sempre così! Alessandra Celentano nonostante gli acciacchi, le rughe, i capelli bianchi, le difficoltà..Mai prendersi troppo sul serio e mai smettere di ridere!”.

Alessandra Celentano quasi imbarazzata dal video pubblicato dalla cugina, commenta scrivendo:”Specifichiamo che si tratta di anni fa!”. In ogni caso sono bellissime e tenere insieme le due cugine, Rosita figlia del grande cantautore Adriano Celentano e Claudia Mori e Alessandra figlia del fratello del cantante Alessandro. Sarebbe bello vedere le due cugine fare qualcosa insieme, anche se come carattere sembrano molto diverse.