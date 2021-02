Sabrina Salerno: la canotta non contiene tutta la sua grazia, che decolleté – FOTO

Sabrina Salerno. La bellissima showgirl ligure, reduce da un’esperienza poco piacevole, non perde la sua straordinaria grinta. Strepitosa su Instagram

Non è un periodo piacevole quello attraversato ultimamente dalla cantante e presentatrice tv, Sabrina Salerno. La popolare artista genovese è stata vittima di un attacco virtuale.

Oltre ad avere un pubblico nutrito che la segue da anni sia nelle sue apparizioni televisive, sia per i suoi importanti successi in campo musicale, oggi conta quasi 800mila follower che l’hanno eletta regina del web e seguono costantemente i suoi aggiornamenti. Qualcuno, però, ha avuto la spiacevole e oltraggiosa idea di perpetrare un furto d’identità ai suoi danni.

Un utente non meglio identificato ha creato un profilo falso – sabrinasalerno_original – in cui sono contenute alcune sue foto rubate, comprese quelle del figlio minorenne, Luca Maria Monti di 16 anni.

La rabbia per il gesto criminale ha provocato ovviamente una reazione della showgirl che ha così commentato l’accaduto: “Non avrò pace finché non la beccheranno, per ciò che di vergognoso e depravato ha fatto ai danni di un minore, mio figlio in questo caso”.

Tanti i commenti di sostegno e solidarietà nei suoi confronti da parte dei fan che, con affetto, hanno capito l’enorme preoccupazione di una donna che non è solo “personaggio pubblico” ma anche una donna vera e una madre apprensiva.

Ad oggi, fortunatamente, il profilo fake risulta disattivato.

Sabrina Salerno: si riparte con grinta

Alla ribalta nello show business italiano, Sabrina Salerno, 52 anni portati divinamente, è diventata un’icona sexy fin dagli anni ’80. Una vera bomba che ha fatto ballare il mondo intero vendendo oltre 20 milioni di dischi.

Ai microfoni di Verissimo la scorsa settimana ha raccontato delle vicende difficili affrontate a inizi carriera, a soli 17 anni, quando è stata vittima dei giochi psicologici e delle vessazioni da parte di un manager che l’ha soggiogata per anni.

Oggi è una donna fiera e consapevole di sè, del suo corpo e del suo talento. Capendo perfettamente che l’attenzione si è spostata su altri mezzi comunicativi, è diventata un’abile influencer adoperando con maestria i social in cui è attivissima.

I fan la adorano, lei ricambia l’affetto e non si risparmia di esprimere le sue emozioni pubblicamente. Su Instagram ha scritto: “Solo gli stolti pensano di potersi comportare male senza conseguenze. Non capiscono che tutto quello che facciamo nella vita torna indietro triplicato. Il tempo è davvero galantuomo. Grazie per tutti i messaggi di affetto e sostegno che mi avete mandato.”

Bellissima nell’ultimo scatto pubblicato sui social, le vediamo in una canotta scura, un selfie delicato che mette in risalto il suo volto sensuale e le forme burrose che l’hanno resa celebre. A quanto si evince è in seduta di allenamento che pratica con costanza per mantenere il suo corpo tonico e in salute. Tripudio di consensi da parte dei follower che non aspettano altro di poter rivedere all’opera la propria beniamina.