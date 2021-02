Selvaggia Lucarelli si scaglia contro Tiziano Ferro: “Mi sembra un insulto”

Selvaggia Lucarelli si scaglia contro Tiziano Ferro: oggetto della diatriba è la decisione del Governo di proporre il cantante come testimonial di un importante progetto

Tiziano Ferro è recentemente stato nominato testimonial di un importante progetto ideato dal Ministero della salute: il cantante si impegnerà a promuovere i diritti degli animali. Ferro, attraverso il proprio profilo Instagram, ha ringraziato l’esecutivo per l’incarico affidatogli, definendolo un “grande onore“. Selvaggia Lucarelli, giornalista de Il Fatto Quotidiano, ha tuttavia colto la balla al balzo per polemizzare contro l’artista.

Il cantante, che avrebbe avuto qualche problema con il fisco, sarebbe infatti inadeguato al compito che gli è stato offerto, ossia quello di rappresentare il Governo. Tramite un post, la Lucarelli ha esposto con estrema schiettezza le proprie considerazioni.

Selvaggia Lucarelli contro Tiziano Ferro: “Evade il fisco e…”

“Per il fisco Tiziano Ferro ha evaso 6 milioni di euro“, esordisce Selvaggia Lucarelli all’interno di un post pubblicato su Instagram. La giornalista non si capacita del fatto che il Governo abbia scelto il cantante come testimonial del nuovo progetto per la difesa degli animali. “A neanche 4 mesi dalla sentenza tributaria, il Ministero della salute lo sceglie come testimonial“, prosegue la Lucarelli, senza fare sconti.

Selvaggia, che non risparmia critiche durissime all’artista, mette in discussione persino l’operato del Governo. “Pagherà il suo debito e va bene così, ma che un ministero lo scelga come volto per una qualsiasi campagna mi pare un insulto a chi le tasse le paga“. Secondo la giornalista, è impensabile che una persona che abbia commesso certi errori torni ad essere improvvisamente un eroe, il tutto in virtù della notorietà di cui gode.

Il web sembra dividersi di fronte alle accuse della Lucarelli. Se qualcuno concorda con le parole della giornalista, qualcun altro reputa che l’impegno dimostrato da Ferro nei confronti degli animali giustifichi la scelta del Governo.