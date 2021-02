Selvaggia Roma davvero illegale sui social, il seno le esplode. Vince la gara su tutte – FOTO

La ex gieffina Selvaggia Roma stavolta si è superata, per la partecipazione al GF Vip ha indossato una tunica in cui il seno è il vero protagonista

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_)

La sua partecipazione al GF Vip si è rivelata più breve di quello che pensava, ma comunque Selvaggia Roma ha lasciato lo stesso traccia della sua presenza irruenta nel programma. Selvaggia, grazie anche alla sua partecipazione nella casa, è riuscita ad entrare nel cuore di un pubblico sempre più vasto innamorato del suo sorriso.

Forse non molti sanno ma il suo vero nome è Sabrina Haddaji viste le sue origini tunisine. Ha però deciso di italianizzare il suo nome dopo l’arrivo nel nostro Paese come omaggio alla terra che l’ha accolta e sfida alla cultura islamica che non ha mai accettato.

Selvaggia Roma, un tuffo al cuore con l’ultimo scatto Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_)

Durante la puntata del lunedì al Grande Fratello i telespettatori non hanno avuto occhi che per Selvaggia. Ha deciso infatti di indossare jeans e tunica nera trasparente con una vistosa cerniera proprio sul seno che però è stata posizionata più in basso del previsto, tanto che il seno le è letteralmente esploso nel petto.

Forme vertiginose frutto di un’alimentazione accurata e tanto esercizio fisico per lei che si è data negli anni alla cura spasmodica del suo corpo minuto ma ora muscolosissimo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_)

“Se va beh ciaone proprio 😍😍😍 qua non c’è gara per nessun’altra al mondo sei bellissima Selvaggia 😘”, “Selvaggia sei una dea”, “Perfetta”, le scrivono i fan che la premiano anche con migliaia di like in pochissimi minuti dopo la condivisione dello scatto “selvaggio”.