Storie Italiane, Eleonora Daniele contro Alba Parietti: “Mi dissocio”

In onda una nuova puntata di Storie Italiane, Alba Parietti e Eleonora Daniele discutono apertamente in studio

E’ in onda una nuova puntata di Storie Italiane, programma di attualità e cronaca su Rai 1 condotto ogni mattina da Eleonora Daniele. Quasi tutti i giorni è in collegamento l’opinionista Alba Parietti, molto legata alla presentatrice della trasmissione. Ma quello che è accaduto questa mattina in studio ha lasciato a bocca aperta il pubblico da casa che segue con passione questa edizione. Si è parlato a lungo di un tema molto attuale che riguarda la violenza sulle donne e alcune dichiarazioni della Parietti non sono piaciute affatto alla Daniele.

Storie Italiane, discussione accesa con Alba Parietti

“Magari in alcuni paesini ci sono donne che non sanno se saranno tutelate in caso di denuncia o se l’assassino arriverà prima” ha dichiarato Alba Parietti affrontando il tema della violenza sulle donne. L’opinionista si sente privilegiata perché si trova in un posto in cui, in caso di pericolo, le forze dell’ordine sono pronte a correre immediatamente in suo aiuto. Immediatamente la Daniele si è sentita in dovere di replicare: “Non credo proprio che vi siano zone – ha affermato – dove le forze dell’ordine non corrano subito in aiuto delle donne che denunciano. Mi dissocio da ciò che dici”.

La discussione è continuata poiché la Parietti ha sottolineato di essersi spiegata male, lei non si riferiva alla differenza tra zone italiane ma di situazioni. La conduttrice prontamente ha chiuso il discorso così: “Non sono d’accordo con quello che dici. La penso diversamente”.