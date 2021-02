Storie Italiane, Emanuela Folliero denuncia: “Sono caduta in un trappola”

Ieri Emanuela Folliero ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane ha raccontato che le hanno rubato il profilo Instagram

Sembra che negli ultimi mesi moltissimi personaggi dello spettacolo di casa nostra abbiano avuto i profili social hackerati oppure rubati, come è accaduto recentemente anche a Sabrina Salerno. Ieri però ha raccontato la sua vicenda a “Storie italiane” anche Emanuela Folliero che, ospite in video call con Eleonora Daniele ha parlato di ciò che le è accaduto.

Emanuela Folliero nell’intervista ha detto che di recente è stata vittima di un furto di identità sui social, le hanno infatti rubato il profilo Instagram ma ha anche voluto spiegare realmente come sono avvenute le cose.

Eleonora Folliero, il suo profilo social in mano ad hacker turchi

“Ho ricevuto una strana email in cui mi si diceva che avevo commesso una violazione di copyright. L’ho aperta, ho inserito alcune credenziali e il mio profilo Instagram è finito in mano ad hacker turchi”. Queste le parole di Emanuela che ha subito sporto denuncia alla polizia postale.

“Mi hanno spiegato che coloro che hanno rubato il mio account avrebbero potuto vendere per 20-30mila euro i miei followers e usare le mie foto per chissà quali siti” ha raccontato inoltre Emanuela. “Su Instagram avevo anche foto con mio figlio. Non tantissime, ma qualcuna c’era”.

Lieto fine invece per lei che ha ammesso: “Mi hanno detto che le possibilità di riavere il profilo erano poche, invece da oggi è di nuovo mio! Mi hanno chiamato da Instagram ieri sera e ho riavuto tutto. Giustizia è fatta. La polizia postale è sulle tracce degli hacker” ha aggiunto inoltre.