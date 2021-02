Tommaso Zorzi contro Giulia Salemi nella notte: “Mi hai soltanto usato”

Tommaso Zorzi contro Giulia Salemi nella notte al Grande Fratello Vip: è guerra aperta. L’amicizia tra i due influencer sembra essere finita per sempre

Tommaso Zorzi e Giulia Salemi sono sempre di più ai ferri corti. I due amici si sono rincontrati nella casa del GF Vip dopo una brutta lite e il vero chiarimento effettivo non è mai arrivato. Nel corso delle settimane, Tommaso, vedendosi continuamente attaccato dalla ragazza perché non le dava abbastanza attenzioni, ha deciso di mettere in chiaro come stanno le cose fuori dalla casa per difendere la propria reputazione: la loro amicizia pur durata sei anni non è mai andata oltre il divertimento.

GF Vip, Tommaso Zorzi e Giulia Salemi sempre di più ai ferri corti

Ultimamente i due ragazzi hanno discusso spesso e ieri sera, dopo l’incontro con mamma Fariba, Giulia ha deciso di nominarlo. Tommaso ha contestato il fatto che Giulia ancora una volta abbia motivato una sua decisione incolpando qualcun altro e hanno litigato furiosamente dopo la puntata. “Tu mi hai soltanto usato. Sì ci conosciamo da sei anni, ma guarda caso tutta questa voglia di conoscermi meglio ti è venuta qua dentro, ti è venuta nel Grande Fratello” l’ha accusata Tommaso. “Non ti voglio più vedere per il resto della mia vita“.

Dopo ore e ore di lite non è mai arrivato il chiarimento, anzi, prima di andare a dormire Tommaso le ha ribadito che usciti da questo programma prenderanno due strade separate.