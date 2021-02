Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia accaduti il 3 Febbraio

Accadde oggi. Il 3 Febbraio è il 34° giorno del calendario gregoriano. Mancano 331 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

Il 3 Febbraio si festeggia San Biagio di Sebaste, vescovo armeno.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

1809 – Nasce il compositore Felix Mendelssohn

1815 – Viene creata la prima fabbrica di formaggio in Svizzera

1871 – La capitale d’Italia viene trasferita da Firenze a Roma

1957 – Va in onda la prima puntata di Carosello

1959 – Nasce il regista Ferzan Ozpetek

1959 – In un incidente aereo perdono la vita Buddy Holly, Richie Valens e The Big Bopper. La data divenne famosa per la canzone American Pie grazie al verso “Il giorno in cui morì la musica”

1960 – Muore il cantante Fred Buscaglione

1972 – Prime Olimpiadi invernali disputate in Asia si aprono in Giappone

1978 – Nasce l’avvocatessa Amal Ramzi Alamuddin, moglie di George Clooney

1991 – Viene sciolto il Partito Comunista Italiano, dividendosi in Partito Democratico della Sinistra e Partito della Rifondazione Comunista

1998 – Karla Faye Tucker è la prima donna giustiziata negli USA dal 1984

2011 – Muore l’attrice Maria Schneider, famosa per il film Ultimo Tango a Parigi

2015 – Insediamento del 12º Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella

2016 – Nei pressi de Il Cairo, viene ritrovato il corpo del ricercatore universitario Giulio Regeni