Aida Yespica ritorna su Instagram: gli scatti in un famoso salone la mostrano nella sua ritrovata serenità e sensualità

Aida Yespica ritorna a sorridere e a farsi bella. Non è stato un anno bello per la showgirl. Un periodo difficile segnato prima dal coronavirus e poi dalla fine della sua storia con Geppy Lama. Il primo lockdown i due lo hanno passato separatamente, poi la scorsa estate il ricongiungimento e un tempo spensierato speso insieme.

Al ritorno dalla Sardegna, però, la venezuelana è risultata positiva al coronavirus contagiando il compagno e così hanno trascorso l’isolamento insieme. Un periodo che li ha fatti riflettere e durante il quale hanno capito di non provare più gli stessi sentimenti, arrivando alla faticosa e non poco sofferta decisione di lasciarsi.

E così Aida si è rifugiata nell’unico e solo amore della sua vita, il figlio Aron Ferrari, nato dalla sua precedente relazione con l’ex calciatore Matteo Ferrari.

Aida Yespica, arriva il nuovo look e la sensualità ritrovata

E dopo la sofferenza per Aida Yespica ritorna il sole. Si rifà il look la venezuelana e tira fuori tutta la sensualità che da sempre l’ha contraddistinta. Serve poco per piacere. Tenuta sportiva con leggins nero e magliettina verde militare che lascia scoperta un po’ la pancia e le spalle.

Super boccoli per la sua chioma vaporosa e bacio per tutti i suoi follower. Oggi la showgirl su Instagram è seguita da 848 mila follower che stravedono per lei.

Selfie allo specchio con curve da capogiro che decreta il suo scoppiettante ritorno sui social, dopo un’assenza di diversi giorni senza nessun nuovo post, da un posto tra l’altro molto in vista.

La Yespica si trova nel salone di Federico Fashion Style, il parrucchiere dei vip che le ha regalato una nuova acconciatura da favola. Applausi per lei e la sua bellezza.