Allerta alimentare, nota catena di market ritira un prodotto a rischio

Allerta alimentare per la Coop che ha diramato un richiamo che riguarda un prodotto di uso comune in diversi punti vendita

Una nuova allerta alimentare è stata diffusa in questi giorni da una delle catene di supermercato più conosciute del nostro Paese. Si tratta della Coop che ha lanciato un richiamo alimentare per un prodotto che viene venduto sugli scaffali dei suoi punti vendita in tutta Italia.

Il prodotto non può essere venduto in quanto inficiato nella sua integrità e in particolare per specifici lotti. Problematica questa che spesso si verifica sul mercato quando un prodotto per motivazioni diverse non è adatto alla vendita.

Per la Coop, tra l’altro, sta riguardando anche altri prodotti venduti in tutti i market, non solo in Italia ma in Europa dove si sono verificati diversi ritiri dal commercio.

Allerta alimentare, la Coop ritira i panini per burger

Sono i panini per burger che la Coop ha ritirato dal mercato all’interno dei suoi punti vendita in Italia. I semi di sesamo che si trovano all’interno dei panini sono contaminati con livelli molto alti di ossido di etilene, superiori al limite di legge. Ecco perché è scattato il richiamo immediato di quattro lotti con termini di scadenza: 27/01/2021, 03/03/2021, 14/03/2021 e 07/04/2021.

Dallo scorso ottobre i semi di sesamo provenienti dall’India hanno provocato non pochi problemi nel nostro Paese proprio per via dell’ossido di etilene oltre i limiti consentiti arrivando così al ritiro di oltre 160 prodotti.

I panini per burger ritirati sono venduti in confezioni da 125 grammi prodotti dalla ditta Probios S.p.A. Nello specifico il prodotto si trova sugli scaffali dei punti Coop di Toscana, Emilia-Romagna, Marche, Puglia e Sicilia.

Per tutti gli utenti che hanno in casa questo prodotto è richiesto di non consumarlo ma di riportarlo il prima possibile nel supermercato più vicino per ricevere il rimborso della spesa effettuata. Non è necessario esibire lo scontrino di acquisto.