Ambra Angiolini non si nasconde più e torna a parlare del periodo buio della sua vita. Vuole mandare un messaggio ai giovani

Ambra Angiolini è oggi una delle nostre attrici più apprezzate, al cinema come in tv. Lei che era la ragazza di Non è la Rai, dopo tanta gavetta è una donna che ha saputo farsi apprezzare e riscoprire. Attrice, presentatrice, compagna e mamma.

L’ex di Francesco Renga ha pubblicato un libro, “InFame” nel quale ha raccontato la sua lunga battaglia contro la malattia. I disturbi alimentari che si è trovata ad affrontare da giovane.

Una confessione, uno sfogo ma anche una testimonianza per aiutare chi come lei si trova in questa difficile gabbia dalla quale uscire. Ne è tornata a parlare tramite le pagine di Repubblica sottolineando che ammalarsi non è una cosa che bisogna nascondere: “Voglio solo dire che sono una tra tante che si è ammalata e che non c’è nulla di cui ci si debba vergognare“. Ognuno ha bisogno di un qualcosa al quale appigliarsi per venirne fuori e lei lo ha trovato, in sua figlia.

Ambra Angiolini e la malattia, il lieto fine esiste

Ambra Angiolini ha spiegato infatti che la sua Jolanda le ha dato la forza di combattere contro la bulimia. “Quando ero incinta, ero piena, sazia” ha spiegato. Una cosa che aveva già ribadito in diverse altre interviste. A Verissimo, nello scorso novembre, aveva precisato: “Lei ha fatto in modo che la mia pancia diventasse improvvisamente il posto più accogliente e pieno della terra”. La gravidanza le ha regalato il miracolo più grande della sua vita.

E Ambra oggi torna a parlare di anoressia e bulimia per mandare un appello, per far capire che in Italia c’è bisogno di maggiore consapevolezza su questi argomenti per aiutare e salvare i giovani. “Come faremo domani se non li curiamo oggi?”, si chiede l’attrice.

Ammette che non è facile, certo, ma con l’aiuto se ne può uscire. Un percorso fatto di buio e di luce: “hai dei momenti di grande felicità alternati a momenti di disperazione totale” ma se si trova la forza di cercare altro arriva il lieto fine.