Anna Falchi. Tutta in tiro per un motivo: “Finalmente lo posso fare” – FOTO

Anna Falchi. La popolare attrice di origini finlandesi pubblica una foto sensuale su Instagram. E’ raggiante per un motivo, lei stessa spiega quale sia

La pandemia da Coronavirus, ancora sfortunatamente in corso, ha evidenziato non solo come siamo tutti inevitabilmente interconnessi, ma anche quanto in realtà siamo legati dalle stesse preoccupazioni e dalle medesime speranze. Persone comuni e personaggi noti, non c’è differenza quando si tratta della felicità di veder recuperare un minimo della libertà a cui abbiamo dovuto rinunciare per un bene superiore e riprendere piccole abitudini.

Prova di questo fatto sono le parole pubblicate sul proprio profilo Instagram dalla bellissima e talentuosa attrice Anna Falchi che, come accompagnamento in didascalia di una foto scrive: “A me sembra di rivivere! Che poi non si fa nulla di particolare eh, sia chiaro, ma almeno si può andare a prendere un caffè , un ristorantino… Bello poter riassaporare cose semplici…”

LEGGI ANCHE -> Aida Yespica, selfie allo specchio e curve da capogiro, da sbandamento – FOTO

Anna Falchi: una bellezza intramontabile alla soglia dei 50 anni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑨𝒏𝒏𝒂 𝑭𝒂𝒍𝒄𝒉𝒊 (@annafalchi22)

LEGGI ANCHE –> Laetitia Casta in attesa del quarto figlio. Piovono commenti sessisti sul web

L’esultanza della show girl è dovuta al fatto di trovarsi a Roma. Il Lazio è in zona gialla, consente quindi ai residenti una mobilità superiore rispetto alle settimane scorse. L’attrice appare in splendida forma. Compirà 49 anni il prossimo aprile e la sua bellezza è cristallizzata nel tempo.

Nell’ultimo post da lei divulgato sui canali social è sdraiata in una posa sexy su un divano rosso. Splendida in un tailleur scuro, il bel decollete in primo piano ma ciò che risalta di più è il suo volto meraviglioso, un sorriso accennato e lo sguardo fisso sull’obiettivo che attrae i follower.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑨𝒏𝒏𝒂 𝑭𝒂𝒍𝒄𝒉𝒊 (@annafalchi22)

Spesso in tv in qualità di ospite, non vediamo l’ora di rivederla in nuovi progetti futuri. Nel frattempo la sua vita privata va a gonfie vele. Si gode la figlia Alyssa, nata nel 2010 dall’imprenditore romagnolo Denny Montesi. Dal 2012 è legata al deputato di Forza Italia, Andrea Ruggieri, nipote del giornalista Bruno Vespa.