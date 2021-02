Aurora Ramazzotti, lo scatto in ascensore piace moltissimo e mostra tutta la sua ritrovata serenità e sensualità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Aurora Ramazzotti è una delle nuove celebrità del web e non solo. La figlia di Eros e Michelle, seppur giovane, è amatissima dal pubblico. Diverse le partecipazioni in tv, soprattutto a TV8 oltre che il suo nome è stato citato parecchie volte come possibile inviata dell’Isola dei Famosi. La vedremo fare il grande salto? Ancora tutto è nell’ombra.

Di certo è stata protagonista del Grande Fratello Vip, non perché sia entrata nella casa ma perché più volte il suo migliore amico, Tommaso Zorzi ha parlato di lei, e anche se hanno litigato lui le ha riservato bellissime parole.

Insomma Aurora c’è e si sente, si fa vedere e apprezzare, anche per il suo essere normale. Già la scorsa estate aveva messo giù le barriere ed i filtri della perfezione mostrandosi con l’acne.

Oggi ha parlato di un altro aspetto con il quale si è messa a nudo e ha mostrato le sue fragilità, quelle di una ragazza di 24 anni che anche se famosa è una come tutti gli altri. Di cosa si tratta? Della psicoterapia e del percorso che sta seguendo.

Aurora Ramazzotti, ecco come la vediamo oggi

Aurora Ramazzotti una di noi. La giovane ha spiegato sui social tramite il format che gira in questi giorni su Instagram con il vero e falso il percorso che sta affrontando.

“Hai mai fatto sedute di psicoterapia?” le ha chiesto un fan, “Vero. E mi sta aiutando tanto” la risposta della figlia di Eros con a corredo una foto sorridente e segno dell’ok con la mano. E che Aurora si sia rigenerata si vede e come.

Sempre più bella, decisa e sicura di sé si mostra sui social. Scatti in bianco e nero in versione sensuale ma anche in ascensore con un total look verde.

Cappellino alla pescatora verde, minigonna e maglioncino dello stesso colore. Collant a pois, mascherina leggermente abbassata e sguardo verso l’alto, tra il vago e l’accattivante. Aurora è rinata e si vede.